Las agresiones a sanitarios no cesan en Málaga: casi 40 episodios violentos registrados en lo que va de año

Una de las últimas concentraciones por una agresión a un sanitario en Málaga. SMM

Las agresiones a sanitarios no cesan en la provincia de Málaga. Profesionales de diferentes centros han llegado a concentrarse hasta en cinco ocasiones en las últimas semanas para denunciar las diferentes agresiones que han registrado. La última este pasado jueves después de que una mujer amenazara con darle un puñetado a una doctora en las urgencias del Hospital de Antequera.

El número de episodios violentos registrados hasta ahora que han sufrido distintos sanitarios en la provincia de Málaga este año asciende hasta los 39 casos, según los datos aportados por el Sindicato Médico de Málaga (SMM).

Varias de estas agresaiones se han registrado en las Urgencias de los distintos hospitales de la provincia. Las últimas hace unos días en las urgencias de Antequera y a principios de este mes en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

La primera de las agresiones en este centro hospitalario se produjeron el 3 de septiembre cuando un paciente psiquiátrico agredió verbalmente e intentó agredir físicamente a una doctora al ser informado de que su valoración estaba pendiente de ser realizada por el servicio de Psiquiatría.

La segunda tuvo lugar el 4 de septiembre, donde otro paciente, tras reclamar atención médica en una consulta que no le correspondía, adoptó una actitud agresiva, amenazando e intentando golpear a un facultativo cuando este le indicó dónde debía solicitar información.

Y la tercera el pasado 9 de septiembre. Al parecer, según explicó la Junta de Personal a través de un comunicado, un familiar de un paciente agredió verbalmente con insultos y amenazas a una enfermera.

En el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella también se registró hace unos días otra agresión. Lo que ocurrió fue que una médica sufrió una agresión verbal con amenazas, insultos y hasta la intención de manosear las zonas sexuales de la profesional por parte de un paciente que respondió de esta forma agresiva a las preguntas de la doctora.

Por ello, sindicatos y juntas de personal exigen que se aumenten las medidas de protección físicas. Así proponen la instalación de puertas de seguridad, que funcionen adecuadamente los botones antipánico, se remodelen espacios y consultas para que haya vías de escape.

También piden que haya más personal de seguridad y que esté bien formado y reclaman que la Administración que vele por la seguridad de sus trabajadores en su horario laboral.