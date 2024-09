Un neumólogo del Vithas Xanit participa en un estudio innovador sobre asma severo

Millones de personas tienen asma en el mundo y puede ser bastante complicado de tratar cuando es severo. Un equipo internacional de investigadores ha hecho dos innovadores ensayos clínicos, cuyos resultados han sido publicados en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine, y en ellos ha participado el neumólogo del Hospital Vithas Xanit Internacional Gustavo de Luiz.

Estos ensayos han consistido en analizar la eficacia y seguridad de Depemokimab, un tratamiento biológico de acción ultra larga administrado dos veces al año. Investigan la interleucina-5, una molécula que permite intervalos de dosificación de seis meses y está dirigida a pacientes con asma severo no controlado adecuadamente a pesar del tratamiento con glucocorticoides inhalados de dosis media o alta.

En los ensayos, que incluyeron a 792 pacientes, 502 recibieron Depemokimab y 260 recibieron placebo. Los resultados mostraron que Depemokimab redujo significativamente la tasa anualizada de exacerbaciones, lo cual demuestra una clara eficacia en la prevención de exacerbaciones en pacientes con asma eosinofílica severa.

Esta terapia biológica actúa de manera específica sobre la inflamación eosinofílica, que es una de las principales causas de exacerbaciones severas y deterioro de la función pulmonar en pacientes con asma.

El Dr. Gustavo de Luiz destacó que "estos resultados subrayan el potencial de Depemokimab para mejorar la calidad de vida de los pacientes con asma severo, permitiendo un mejor control de la enfermedad con menos intervenciones".

La publicación de este estudio en The New England Journal of Medicine refuerza el papel de la Fundación Vithas en el ámbito de la investigación clínica internacional y pone de relieve la capacidad del equipo del Dr. de Luiz para liderar y participar en el desarrollo clínico de moléculas innovadoras con alta probabilidad de llegar al mercado.

El Dr. Gustavo de Luiz y su equipo, desempeñaron un papel fundamental en el reclutamiento de pacientes para estos ensayos, consolidándose como uno de los principales contribuyentes a nivel mundial en este estudio.

"Participar en una investigación de este calibre y la obtención de resultados con la calidad suficientes para su publicación en una revista tan influyente refleja el compromiso de la Fundación con la investigación, la capacidad de las Unidades Vithas de Ensayos Clínicos para llevar a cabo ensayos clínicos con todas las garantías de calidad y, sobre todo, nuestra apuesta por profesionales asistenciales e investigadores de muy alto nivel como el Dr. de Luiz", añadió el Dr. Ángel Ayuso, director gerente de Fundación Vithas.