Vuelven las vacunas a las residencias de Málaga: comienzan a inocular las terceras dosis

Casi nueve meses después de que la anciana Araceli, de 96 años y ascendencia granadina, contara a España entera que la primera vacuna contra el Covid colocada en el país solo se notaba "un poquitillo", los pinchazos vuelven a las residencias de mayores en Andalucía y, consecuentemente, a Málaga.

El delegado territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos Bautista, ha explicado este martes a los medios de comunicación que son unos 8.000 residentes en la provincia los que en prinicipio recibirán esa tercera dosis, de la marca Pfizer, "para acreditar ese nivel de anticuerpos que deseamos que nuestros mayores tengan".

No se centrarán solo en la tercera edad: también se hará lo propio con personas inmunodeprimidas o con transplantes, esto es, "pacientes que queremos proteger a ultranza", en palabras de Bautista.

"Lo vamos a hacer muy rápidamente, mucha eficiencia, estamos muy rodados ya en este tema", ha resaltado. Además, ha adelantado que próximamente anunciarán una campaña de vacunación "muy importante" de la gripe y aspiran a intentar vacunar contra el Covid a niños menores de 12 años, lo que todavía está pendiente de la autorización del Ministerio de Sanidad y la Agencia Europea del Medicamento.

Con un gran número de vacunas en posesión para colocar, lo que más preocupa al gobierno autonómico es "ese grupo de ciudadanos de aproxidamente treinta y tantos años, veintitantos largos, que por un motivo u otro no se ha querido vacunar y ha tenido todas las oportunidades", esboza Bautista.

"Solo les recordaría a estas personas, que dudan en vacunarse por un motivo u otro, que piensen dónde se van a esconder. El virus está en toda la Tierra, es una pandemia. ¿Dónde van a mantenerse lejos del virus? No existe esa posibilidad. Inevitablemente, esas personas que no quieren vacunarse se van a contagiar. Ahora ha aparecido una nueva variante, cada vez son más agresivas, y realmente están sometiéndose a un riesgo innecesario", ha argumentado.

La Consejería de Salud y Familias pondrá a disposición de la ciudadanía vehículos móviles en puntos clave de tránsito para vacunar sin cita previa a todas aquellas personas que no lo hayan hecho todavía: "Vamos a acabar el trabajo, lo estamos haciendo bien. Por favor, los que no se hayan vacunado, que se vacunen ya", ha rogado el delegado, que no ha descartado la posibilidad de una sexta ola.

