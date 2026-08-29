El éxito del restaurante de famosos 'apadrinado' por el pintor Antonio Montiel: "La gente se queda sorprendida"

Las claves

Las claves Generado con IA El restaurante El Rincón del Pintor Antonio Montiel, en Benalmádena, está inspirado en la figura del famoso pintor antequerano. La decoración incluye grandes fotografías de Montiel con celebridades a las que ha retratado, como la reina Sofía, Felipe VI y Lola Flores. Antonio Montiel no es socio del restaurante, pero ha cedido su nombre e imágenes y celebrará allí su 62 cumpleaños junto a amigos famosos. El local, antes conocido como El Pajarete, ha atraído a personalidades como Antonio Banderas y ha sido un éxito desde su inauguración en junio.

Afirma que ni es socio ni gana un euro con este restaurante, pero que está encantado. "Yo no me llevo nada, solo el gusto de decir que han puesto un restaurante con mi nombre".

Así lo explica el pintor antequerano Antonio Montiel a EL ESPAÑOL de Málaga y la historia, como todas las cosas que suelen pasarle, es curiosa.

Hace 12 años, un empresario de la construcción llamado Antonio Blanco, gran amigo de Montiel, pensó en hacer un restaurante temático relacionado con la figura del pintor, en lugar de estos que se estilan ahora de Harry Potter y compañía.

La idea era abrirlo junto a la Catedral en Málaga pero, finalmente, no encontraron el local apropiado y el proyecto se desvaneció.

Antonio Montiel en el restaurante que lleva su nombre. Cedida

Pero Blanco no solo no lo había olvidado sino que lo ha retomado 12 años después y está teniendo éxito. Compró un local en Benalmádena que era emblemático porque albergaba un negocio hostelero llamado El Pajarete al que la gente iba a tomar vinos y tapas.

El restaurante se llama ahora El Rincón del Pintor Antonio Montiel y fue inaugurado a principios de junio con la asistencia de famosos, gente de la localidad y de los alcaldes de Benalmádena o de Málaga. "Fue un éxito y hubo hasta que cortar la calle", recuerda Montiel.

¿Qué se puede encontrar allí? Es un restaurante especializado en carne y cuya decoración está formada con numerosas fotografías, algunas de hasta dos metros de altura, de Montiel con personajes famosos a los que ha retratado.

No están los cuadros porque pertenecen a las personas a las que se los hizo, pero sí imágenes de esos cuadros en el momento que fueron presentados con sus protagonistas. Desde la reina Isabel II hasta la reina emérita Doña Sofía, pasando por Felipe VI, Sara Montiel, Rocío Dúrcal, Montserrat Caballé, Lola Flores, Ana Belén...

Un momento de la inauguración del restaurante en junio. Cedida

Obviamente no podía faltar un rincón especial para Marisol, que ha sido siempre su musa. En una entrevista concedida a este diario en 2024, Montiel recordó que con 3 años se quedó impresionado al ver su cara en una revista y que, desde ese momento, la dibujó y retrató mil veces.

Con 15 años se escapó de su casa, cogió un autobús y se fue hasta Altea, en Alicante, para intentar conocerla. Al final lo consiguió y mantienen la amistad hasta ahora.

Celebra allí este sábado su cumpleaños

Montiel cumplirá el 30 de agosto 62 años y este sábado celebrará precisamente en este restaurante su onomástica acompañado de amigos como Bárbara Rey o Rappel.

El exterior del restaurante El Rincón del Pintor Antonio Montiel. Cedida

A lo largo de este verano han pasado varios famosos amigos de Montiel a comer por allí. El último ha sido Antonio Banderas, que estuvo hace unos días junto a su hermano Javier y varios amigos.

"Me encontré en la Feria de Málaga a Javier, le dije que se pasaran un día a comer, han venido y me han dicho que les encantó la comida", afirma.

Montiel reitera que el restaurante es de su amigo, que no es accionista y que él lo que ha hecho es cederle sus fotos y su nombre. "Está muy bonito, la gente se queda sorprendida y Antonio Blanco ya está pensando incluso en ampliarlo", señala.