Málaga busca su mejor ensaladilla rusa: 13 restaurantes de la provincia compiten por la receta ganadora

Las claves

Las claves Generado con IA Trece restaurantes de toda la provincia de Málaga competirán en la final del VIII Campeonato de Málaga de Ensaladilla Rusa. El evento se celebrará el lunes 25 de mayo en La Sala de Galera, Torremolinos, y premiará a las mejores recetas de ensaladilla rusa. El certamen entregará cinco galardones, incluyendo los premios oro, plata, bronce, el Premio Sabor a Málaga y el Premio al Mejor Maridaje con Cerveza. El jurado está compuesto por chefs reconocidos, periodistas gastronómicos, influencers y representantes del sector gastronómico local.

La ensaladilla rusa vivirá el próximo lunes 25 de mayo su gran día en Málaga. Trece restaurantes de toda la provincia se dan cita en La Sala de Galera, en Torremolinos, para disputar la gran final del VIII Campeonato de Málaga de Ensaladilla Rusa.

Los trece finalistas llegan desde rincones bien distintos del mapa malagueño: la capital, Torremolinos, Arroyo de la Miel, Torre de Benagalbón, los Montes de Málaga, Casabermeja y Frigiliana. Son Fran Rascado (Alaparte), José Andrés J. Marcos (Almijara Casual Bar), José Luis Vallejo (Asador Puerta de Málaga), Kile y Rocío (Cuatro Cuartos), Frutos Arrabal (Chiringuito Marina Playa), Álvaro Ávila (El Nacional), Álvaro Herreros (El Taller), Ana Rollán y Guadalupe Peñalver (Juana Paloma), Borja Tejedor (La Bodeguita de Borja), Teresa Otero (La Despechá Taberna), Juanjo Fernández (La Minilla), Ismael López (Olivia & Sophia) y Sergio Redondo (Rub Smokehouse).

El certamen repartirá este año cinco galardones. Los tres clásicos, oro, plata y bronce a la mejor ensaladilla rusa, se completan con el Premio Sabor a Málaga, que reconoce la ensaladilla elaborada con mayor protagonismo y acierto de los productos patrimoniales malagueños. Además, se otorgará el Premio al Mejor Maridaje con Cerveza Cruzcampo 1904.

El jurado estará presidido por Leonor García-Agua, directora de Sabor a Málaga, y lo integran cocineros ganadores de ediciones anteriores —como Pepe Gómez (Grupo La Reserva), Willie Orellana (Uvedoble Taberna) o Mariano Rodríguez Sánchez (Eme de Mariano)—, el chef ejecutivo de Doña Francisquita Catering, periodistas especializados de medios como Málaga Hoy, ABC Gurmed o Canal Málaga, influencers gastronómicos, los decanos de las facultades de Comunicación y Turismo de la Universidad de Málaga, y los anfitriones Juan Francisco Galera, CEO de Comercial Galera, y Alberto Sánchez, CEO de Doña Francisquita, que ejerce como catering oficial del evento.

El campeonato, impulsado por la Diputación Provincial a través de su marca Sabor a Málaga y patrocinado también por Cruzcampo, cuenta en esta edición con nuevos apoyos: la D.O.P. Aceituna Aloreña, Royal Bliss, los aceites Queo, el Pan de Cristal by concept y las regañás de Pan de Olivo.