Pasapalo llega a Muelle Uno con cocina venezolana y sabores del mundo en Málaga

Uno de los platos de Pasapalo.

Las claves

Las claves Generado con IA Pasapalo abre un nuevo local en Muelle Uno, Málaga, reforzando la oferta gastronómica del puerto con cocina venezolana e internacional. El restaurante presenta una propuesta desenfadada y flexible, ideal para comidas rápidas, encuentros informales y opciones para diferentes momentos del día. Su carta incluye platos para compartir como arepas, tequeños, tacos y bowls, además de opciones vegetarianas, sin gluten y halal. La cocina venezolana es la base de la oferta, reinterpretada con influencias globales para atraer a un público diverso y urbano.

El proyecto gastronómico de Glennford Brathwaite, Pasapalo, da un nuevo paso en su expansión con la apertura de su nuevo local en el entorno de Muelle Uno, uno de los espacios comerciales y de ocio más reconocibles del puerto de Málaga.

La incorporación del restaurante al recinto portuario refuerza la oferta gastronómica de Muelle Uno con una propuesta basada en una cocina viajera, desenfadada y accesible, que combina sabores internacionales con guiños a la gastronomía venezolana.

El concepto llega con una idea clara: ofrecer una experiencia informal, pensada para compartir, sin solemnidades y adaptada al ritmo del paseo marítimo, donde conviven turismo, ocio, compras y restauración.

La ensaladilla rusa de Pasapalo.

Cocina sin complicaciones

Pasapalo se integra en el ecosistema de Muelle Uno con un formato diseñado para múltiples momentos del día: comidas rápidas, encuentros informales, planes familiares o paradas improvisadas durante el paseo.

Su identidad se resume en una filosofía que la marca define como "sabor mundial, flow venezolano", una declaración de intenciones que combina cocina callejera internacional con raíces venezolanas reinterpretadas.

El restaurante apuesta por una experiencia gastronómica flexible, donde el producto y la agilidad de servicio tienen tanto peso como la variedad de la carta.

La propuesta culinaria se articula en torno a platos pensados para compartir y de consumo ágil, con arepas, tequeños, tacos, bowls, ensaladas y opciones de inspiración internacional.

La oferta incluye alternativas adaptadas a distintas preferencias alimentarias, con opciones vegetarianas, sin gluten y halal, en línea con las tendencias actuales de consumo urbano.

La cocina venezolana actúa como base conceptual, aunque el enfoque es claramente mestizo, con influencias globales que permiten una carta versátil y adaptada a públicos diversos.

Con esta apertura, Pasapalo refuerza su presencia en la Costa del Sol y suma un nuevo espacio en un enclave estratégico como Muelle Uno, consolidando un modelo de cocina informal, urbana y orientada al público amplio.