Vélez-Málaga acoge un gran campeonato nacional de hamburguesas: la entrada es gratuita
La plaza de los Grupos de Fuerzas Regulares acogerá del 8 al 12 de abril The Burger Cup, con entrada libre, música en directo, showcooking infantil, votación popular y un fin solidario a beneficio de una asociación de ELA.
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Vélez-Málaga acoge The Burger Cup del 8 al 12 de abril, un evento nacional de hamburguesas con entrada gratuita.
La competición reunirá hamburgueserías de toda España y el público podrá votar para elegir la mejor burger.
El programa incluye música en directo, actividades para todos los públicos y un showcooking infantil con inscripción previa.
Parte de la recaudación por vasos reciclables será donada a una asociación que apoya a personas afectadas por ELA.
Vélez-Málaga albergará del 8 al 12 de abril The Burger Cup, un evento gastronómico que reunirá en la plaza de los Grupos de Fuerzas Regulares algunas de las hamburguesas más reconocidas del país.
La concejala de Tradiciones Populares, Lourdes Piña, ha dado a conocer esta propuesta culinaria que busca coronar a la mejor burger mediante la participación del público asistente.
Según ha detallado, se trata de “una iniciativa muy singular, diferente a lo que se suele organizar habitualmente, estoy convencida de que los amantes de las burgers, que son muchísimos, no faltarán a una propuesta marcada por la innovación y la calidad gastronómica”.
The Burger Cup, definida como la mayor competición de hamburguesas de España, celebrará en Vélez-Málaga su única parada de 2026, con un planteamiento que combina ocio, gastronomía y dinamización del espacio público.
El encuentro contará con entrada gratuita y una programación que incluye actuaciones musicales en directo, así como diversas actividades pensadas para todos los públicos a lo largo de los cinco días.
Entre las propuestas destaca un showcooking infantil “destinado a los más pequeños, en el que aprenderán, se divertirán y harán las delicias”, ha señalado Piña, quien ha subrayado además “un cartel variopinto, con música en directo y cargado de sorpresas”.
Las familias interesadas en participar en este taller, previsto para el mediodía del sábado, deberán formalizar su inscripción previa a través del perfil de Instagram de The Burger Cup.
Las hamburgueserías presentes llegarán desde distintos puntos de la geografía española, ofreciendo sus creaciones para que vecinos y visitantes puedan degustarlas y trasladar sus valoraciones durante los días de celebración.
El sistema de votación permitirá elegir a la burger ganadora, así como a las propuestas que obtengan la segunda y la tercera posición, con premios para las tres primeras clasificadas.
Como complemento, la organización distribuirá vasos de plástico reciclable al precio de un euro, destinando parte de lo recaudado a una asociación que trabaja a favor de las personas afectadas por ELA.
Los impulsores del evento, Ismael y Javier Bravo, han incidido en el carácter singular de esta cita gastronómica e invitan a la ciudadanía a disfrutar de una programación que combina restauración, música en vivo y actividades para la infancia.
El horario fijado contempla apertura de miércoles y jueves de 19:00 a 00:00 horas, mientras que de viernes a domingo el recinto permanecerá operativo desde las 12:00 hasta la 01:00 horas.