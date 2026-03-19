Vélez-Málaga acoge un gran campeonato nacional de hamburguesas: la entrada es gratuita

Los organizadores del campeonato junto a la concejala de Vélez Málaga Lourdes Piña.

Las claves nuevo Generado con IA Vélez-Málaga acoge The Burger Cup del 8 al 12 de abril, un evento nacional de hamburguesas con entrada gratuita. La competición reunirá hamburgueserías de toda España y el público podrá votar para elegir la mejor burger. El programa incluye música en directo, actividades para todos los públicos y un showcooking infantil con inscripción previa. Parte de la recaudación por vasos reciclables será donada a una asociación que apoya a personas afectadas por ELA.

Vélez-Málaga albergará del 8 al 12 de abril The Burger Cup, un evento gastronómico que reunirá en la plaza de los Grupos de Fuerzas Regulares algunas de las hamburguesas más reconocidas del país.​

La concejala de Tradiciones Populares, Lourdes Piña, ha dado a conocer esta propuesta culinaria que busca coronar a la mejor burger mediante la participación del público asistente.​

Según ha detallado, se trata de “una iniciativa muy singular, diferente a lo que se suele organizar habitualmente, estoy convencida de que los amantes de las burgers, que son muchísimos, no faltarán a una propuesta marcada por la innovación y la calidad gastronómica”.​

The Burger Cup, definida como la mayor competición de hamburguesas de España, celebrará en Vélez-Málaga su única parada de 2026, con un planteamiento que combina ocio, gastronomía y dinamización del espacio público.​

El encuentro contará con entrada gratuita y una programación que incluye actuaciones musicales en directo, así como diversas actividades pensadas para todos los públicos a lo largo de los cinco días.​

Entre las propuestas destaca un showcooking infantil “destinado a los más pequeños, en el que aprenderán, se divertirán y harán las delicias”, ha señalado Piña, quien ha subrayado además “un cartel variopinto, con música en directo y cargado de sorpresas”.​

Las familias interesadas en participar en este taller, previsto para el mediodía del sábado, deberán formalizar su inscripción previa a través del perfil de Instagram de The Burger Cup.​

Las hamburgueserías presentes llegarán desde distintos puntos de la geografía española, ofreciendo sus creaciones para que vecinos y visitantes puedan degustarlas y trasladar sus valoraciones durante los días de celebración.​

El sistema de votación permitirá elegir a la burger ganadora, así como a las propuestas que obtengan la segunda y la tercera posición, con premios para las tres primeras clasificadas.​

Como complemento, la organización distribuirá vasos de plástico reciclable al precio de un euro, destinando parte de lo recaudado a una asociación que trabaja a favor de las personas afectadas por ELA.​

Los impulsores del evento, Ismael y Javier Bravo, han incidido en el carácter singular de esta cita gastronómica e invitan a la ciudadanía a disfrutar de una programación que combina restauración, música en vivo y actividades para la infancia.​

El horario fijado contempla apertura de miércoles y jueves de 19:00 a 00:00 horas, mientras que de viernes a domingo el recinto permanecerá operativo desde las 12:00 hasta la 01:00 horas.