El VI Foro Nacional de Hostelería consolida en Málaga el papel de la gastronomía en el turismo español

El VI Foro Nacional de Hostelería se ha celebrado este martes en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, con un balance muy positivo y 400 asistentes del ámbito hostelero, turístico y de las administraciones públicas.​

​La jornada ha estado organizada por la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía y Hostelería de España, que han resaltado la dimensión estratégica de la gastronomía para diferenciar destinos y generar innovación, sostenibilidad y valor en los territorios.​

En la apertura, el presidente de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, ha subrayado que "este Foro demuestra, una vez más, que la hostelería es un motor económico y social de primer nivel y que la gastronomía se ha convertido en una herramienta clave para reforzar la competitividad de nuestros destinos".​

Frutos ha insistido además en la necesidad de una colaboración estrecha entre empresas y administraciones para responder con eficacia a los desafíos que afronta la actividad hostelera.​

El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ha destacado que "la elevada participación y el nivel de los ponentes confirman que este Foro es ya una cita imprescindible para toda la cadena de valor de la hostelería", y ha añadido que "apostar por la gastronomía es apostar por un turismo de mayor calidad y más sostenible".​

Desde el ámbito provincial, el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha valorado que "Málaga y Andalucía vuelven a situarse en el centro del debate nacional sobre turismo y gastronomía, dos sectores estratégicos para nuestra economía".​

Salado ha puesto el acento en el producto local como seña de identidad y palanca de desarrollo para los destinos que buscan posicionarse en el mapa gastronómico internacional.​

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha asegurado que "la gastronomía andaluza es uno de nuestros grandes activos como destino y encuentros como este Foro son fundamentales para seguir avanzando en sostenibilidad, innovación y excelencia".​

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha remarcado que "la ciudad es un escenario idóneo para acoger foros de este nivel, que refuerzan nuestra proyección como destino gastronómico y turístico de primer orden", al tiempo que ha resaltado la capacidad de la hostelería para generar empleo y cohesión social.​

El programa ha incluido ponencias y mesas de diálogo centradas en sostenibilidad, innovación y posicionamiento de la gastronomía como marca destino, junto a la intervención del chef Toño Pérez, del restaurante Atrio (Cáceres), reconocido con tres estrellas Michelin.​​

Al término del encuentro, la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía ha presentado en Málaga la III Gala Anual de los Premios de Hostelería de Andalucía, que tendrá lugar el próximo 9 de marzo en la ciudad de Córdoba.​

​La gala, que alcanza su tercera edición tras recalar en Jaén y Granada, reunirá a algunos de los profesionales más destacados de la comunidad y otorgará distinciones a la excelencia empresarial, al mejor comunicador y al mejor expediente académico.​

Estos galardones buscan poner en valor la contribución de la hostelería al crecimiento económico y al desarrollo social de Andalucía, reforzando el papel del sector como uno de los grandes motores de la región.