Más de 60 chefs con estrella Michelin se vuelcan con los niños con enfermedades raras

Las claves nuevo Generado con IA Más de 60 chefs con estrella Michelin participarán en la 8ª edición de ChefsForChildren para apoyar a niños con enfermedades raras. El evento incluye talleres de cocina para menores, un foro gastronómico y una cena de gala benéfica a favor de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras. Importantes cocineros como Pedro Subijana, Elena Arzak y Ángel León se suman al proyecto, que busca visibilizar la importancia de la alimentación saludable y la inclusión. Se organizarán talleres de cocina en Madrid y Valladolid, y la jornada final será el 20 de abril en el hotel Anantara Villa Padierna, con un menú especial elaborado por chefs malagueños.

ChefsForChildren celebra en 2026 su 8ª edición en el hotel Anantara Villa Padierna, en Benahavís, reuniendo a más de 60 chefs con estrella Michelin para enseñar a los niños que comer sano puede ser divertido y apoyar a los menores con enfermedades raras.​

El proyecto se desarrolla bajo el lema Comer sano es divertido y combina talleres de cocina para niños, un foro gastronómico y una cena de gala benéfica a favor de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, que trabaja por la investigación, la visibilización y la inclusión.​

La presentación oficial se ha celebrado en el Salón H&T de Málaga, en el espacio de Sabor a Málaga, donde el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado que ChefsForChildren es un ejemplo de cómo la gastronomía "puede convertirse en una poderosa herramienta de concienciación social".​

Salado ha subrayado que se trata de "un proyecto que une talento, solidaridad y compromiso con la infancia, y que además refuerza la imagen de Málaga como un destino gastronómico y solidario de primer nivel". De este modo, se pone en valor tanto la vertiente educativa como el impacto social del encuentro.​

Varios de los chefs malagueños con estrella Michelin en la presentación.

Cada año se suman más cocineros de toda España, que participan de forma altruista. Entre los nombres citados figuran referentes como Pedro Subijana, Ángel León, Elena Arzak, Toño Pérez, Benito Gómez, Mario Cachinero, José Carlos García, Dani Carnero, Diego Gallegos, Mauricio Giovanini, Israel Ramos, Andrea Tumbarello o Diego del Río, entre otros grandes representantes de la alta cocina española.​

​En esta edición, ChefsForChildren colabora con FEDER, que agrupa a más de 400 asociaciones y trabaja para mejorar la calidad de vida de pacientes y familias con enfermedades poco frecuentes, promoviendo el acceso a recursos y tratamientos. Su participación subraya la importancia de unir sensibilización, salud y alimentación infantil.​

Rosa Elba González, vocal de la junta directiva de FEDER, ha señalado que "para los niños con enfermedades raras y sus familias, sentirse acompañados por referentes de la alta gastronomía es una oportunidad educativa muy valiosa".​

González ha agradecido "profundamente que más de 60 chefs de primer nivel pongan su talento al servicio de nuestra causa, ayudándonos a dar visibilidad a las enfermedades raras y a recordar que detrás de cada diagnóstico hay niños que quieren aprender, disfrutar y soñar como cualquier otro". También ha recalcado que "la investigación es fundamental, pero también lo es construir una sociedad más empática, inclusiva y comprometida".​

Un momento del acto.

Como parte del programa previo, se organizarán dos talleres de cocina para niños con enfermedades raras: el 9 de febrero en Le Cordon Bleu Madrid y el 16 de marzo en las Bodegas Emilio Moro, en Valladolid. En estas actividades, los menores cocinarán junto a los chefs, aprendiendo técnicas básicas y recetas equilibradas en un entorno cercano y lúdico.​

El 20 de abril, ChefsForChildren regresará a Anantara Villa Padierna con una jornada que incluirá nuevos talleres para los pequeños y culminará con una cena de gala benéfica, en la que se ofrecerá un menú degustación exclusivo elaborado por chefs con Estrella Michelin de Málaga.