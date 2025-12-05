El grupo marbellí Mosh inicia su expansión a Madrid con la apertura de 61, un restaurante y club "de alto nivel"

Las claves nuevo Generado con IA El Grupo Mosh, referente del ocio y la restauración premium en Marbella, abrirá su primer local en Madrid en 2025 con el restaurante y club 61. 61 estará ubicado en el centro de Madrid y combinará gastronomía, música, arte y diseño, en colaboración con Archidom Studio para un ambiente elegante y distintivo. La cocina estará a cargo del chef Franco Franceschini, con una propuesta sofisticada que destaca productos de alta calidad y brasas de autor, manteniendo el sello del grupo. El espacio funcionará como una galería viva con arte renovado cada seis meses e incorporará elementos de diseño españoles e internacionales, como uniformes de Casoná y piezas de Loewe y Nike.

El Grupo Mosh, uno de los más influyentes del ocio y la restauración premium en Marbella, inicia su expansión fuera de la provincia. Aterriza este 2025 en Madrid con la apertura de 61, un nuevo restaurante y club "de alto nivel" que busca trasladar a la capital su fórmula de experiencias integrales donde conviven gastronomía, música, arte y diseño.

El proyecto marca el inicio formal de su estrategia de expansión nacional, según han indicado en un comunicado. Es su séptimo establecimiento: Grupo Mosh inició su trayectoria en 2016 con Mosh Fun Kitchen y se ha ido ampliando en la Costa del Sol con Playa Padre (2017), Momento (2018), Motel Particulier (2020), Nido Estepona (2021) y la renovada La Cabane (2023).

Ubicado en el número 61 de una calle emblemática del centro de Madrid, el nuevo espacio ha sido diseñado junto a Archidom Studio, que aporta una combinación de "arquitectura contemporánea y elementos clásicos con el objetivo de crear un ambiente elegante y diferencial".

La cocina está liderada por Franco Franceschini, chef ejecutivo del grupo. Su propuesta combina producto de alta calidad, técnicas contemporáneas y la influencia de sus raíces argentinas, con especial protagonismo de las brasas de autor. La oferta busca mantener el sello sofisticado que distingue todos los proyectos del grupo.

El arte vuelve a ocupar un papel protagonista. El espacio funcionará como una "galería viva" con obras de artistas emergentes y consolidados que se renovarán cada seis meses.

El diseño incorpora elementos “made in Spain”, como los uniformes creados por Casoná o piezas decorativas de Loewe. Además, la firma Nike aporta un toque internacional con una línea exclusiva desarrollada para 61.

Grupo Mosh asegura que la llegada de 61 contribuirá a "dinamizar el ocio y la escena cultural madrileña".

La compañía mantiene su hoja de ruta de crecimiento con la vista puesta en 2026, año para el que prevé nuevas aperturas que fortalecerán su influencia tanto en la Costa del Sol como en otros destinos estratégicos.