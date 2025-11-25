Así será la Gala Michelin 2025: el mundo de la alta cocina se da cita en Málaga con 700 invitados y un menú exclusivo

Málaga se convierte este martes en el epicentro de la alta cocina. La ciudad acoge, por primera vez, uno de los eventos gastronómicos más importantes del año: la Gala Michelin, en la que la firma presenta su Guía y otorga las famosas estrellas como reconocimiento a la excelencia culinaria.

Este 25 de noviembre, más de 700 personas están invitadas a una gala que se celebrará en Sohrlin Andalucía, el espacio cultural fundado por Antonio Banderas y Domingo Merlín.

En la gala se ofrecerá la nueva selección de restaurantes, con el veredicto de los inspectores de más de 25 nacionalidades que visitan más de 300 establecimientos al año.

El maestro de ceremonias de la gala será Jesús Vázquez, reconocido presentador con una sólida trayectoria en televisión que abarca más de tres décadas, "demostrando una versatilidad y profesionalidad que lo hacen ideal para liderar esta celebración", según han anunciado.

La alfombra roja será conducida por la actriz y presentadora malagueña Masi Rodríguez. "Orgullosa embajadora de Málaga, Masi aportará frescura, cercanía y un toque local a la recepción de los invitados, reforzando la conexión entre la ciudad y la excelencia gastronómica que celebra la Guía Michelin", han añadido.

Organizar esta gala supondrá un desembolso público de un millón de euros, aportados por la Junta de Andalucía, con 600.000 euros, y del Ayuntamiento y la Diputación, cada uno de los cuales ha aportado 200.000 euros.

La cena de la gala reunirá a nueve destacados chefs de la provincia de Málaga, todos ellos reconocidos en la Guía Michelin. Bajo la coordinación del restaurante Bardal en Ronda (2 estrellas Michelin), con su chef Benito Gómez, y del restaurante Skina en Marbella (2 estrellas Michelin), capitaneado por el chef Mario Cachinero junto a Marcos Granda como director.

Chefs que elaboran el menú de la gala

-Mario Cachinero – Restaurante Skina, Marbella (2 estrellas Michelin)

-Benito Gómez – Restaurante Bardal, Ronda (2 estrellas Michelin)

-José Carlos García – Restaurante José Carlos García, Málaga (1 estrella Michelin)

-Emiliano Schobert – Restaurante Blossom, Málaga (1 estrella Michelin)

-Dani Carnero – Restaurante Kaleja, Málaga (1 estrella Michelin)

-Diego Gallegos – Restaurante Sollo, Fuengirola (1 estrella Michelin y 1 estrella Verde)

-Mauricio Giovanini – Restaurante Messina, Marbella (1 estrella Michelin)

-Manuel de Bedoya – Restaurante Nintai, Marbella (1 estrella Michelin)

-David Olivas – Restaurante Back, Marbella (1 estrella Michelin)

Maridaje

La experiencia gastronómica de la gala estará acompañada por una selección de vinos andaluces: la copa de bienvenida se hará con el espumoso Viña El Corregidor de Carrascal (Bodegas Luis Pérez, Jerez).

A continuación, se servirán blancos de gran carácter como Mountain Blanco (Málaga, Telmo Rodríguez), Stardust (VT Cádiz, Forlong) y Navazos Niepoort (VT Cádiz, Navazos), junto a dos joyas del sur como son la Manzanilla Pastora (Barbadillo, Jerez) y el Amontillado Gran Barquero (Pérez Barquero, Montilla-Moriles).

La propuesta tinta llegará con referencias de fuerte personalidad como Sedella Tinto (Málaga) y Atlántida Tintilla (VT Cádiz, Alberto Orte). Para cerrar la velada con un toque dulce, se servirá el emblemático Molino Real (Málaga, Telmo Rodríguez).