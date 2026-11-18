Sara y Kiara, las jóvenes que quieren llevar los dulces "de las abuelas" de Málaga a toda España en Navidad

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LO ESENCIAL Las claves Sara Anubis González y Kiara Calasans, dos estudiantes de 20 años, han lanzado el proyecto 'Navidad a la Malagueña' para rescatar los dulces navideños tradicionales. El proyecto ofrece una caja artesanal por 25 euros en Málaga y 28 en el resto de España, incluyendo pestiños, borrachuelos, roscos fritos y roscos de vino. Las fundadoras seleccionaron pequeños obradores locales como Caseros Málaga Cuenca y Tita Gracia para dar visibilidad a productores sin venta por internet. La iniciativa busca conectar a los malagueños de dentro y fuera de la provincia con la repostería clásica que cada vez es más difícil de encontrar.

Hay dulces típicos que están ligados especialmente a la Navidad y que, para muchos, tienen un recuerdo muy concreto, como la cocina de una abuela, una tarde preparando la masa o una bandeja que se sacaba después de comer. Los pestiños, los borrachuelos y los roscos forman parte de esa memoria gastronómica de muchas familias malagueñas, aunque cada vez resulte más difícil encontrarlos como se hacían antes.

De esa sensación partieron Sara Anubis González Lorenzo y Kiara Calasans Borges, dos jóvenes de 20 años que han decidido poner en marcha un proyecto para recuperar estos productos. Se llama 'Navidad a la Malagueña' y consiste en una caja con cuatro tipos de dulces tradicionales elaborados en obradores de la provincia: pestiños, borrachuelos, roscos fritos y roscos de vino.

La idea surgió a raíz de una conversación sobre estos dulces. Al hablar del tema con sus conocidos, ambas empezaron a escuchar recuerdos parecidos de personas que hacía años que no los comían o que los asociaban directamente a sus abuelas. "Nos dimos cuenta de que igual se estaban perdiendo esas tradiciones y no nos estábamos dando ni cuenta", explican.

Decidieron entonces salir a preguntar y comprobar si esa percepción era real. En una encuesta a pie de calle en el Parque Tecnológico de Andalucía, donde estudian LEINN (Liderazgo, Emprendimiento e Innovación) en TeamLabs, la gran mayoría reconocieron al menos uno de los dulces. "Todos los asociaban con sus abuelas", cuentan.

Las respuestas también les permitieron observar una diferencia entre generaciones. Los menores de 28 años apenas conocían estos productos o solo los recordaban de su infancia. Entre quienes rondaban los 45 o 50 años, en cambio, el problema era que cada vez tenían más dificultades para encontrarlos. "Había gente que nos decía que antes los compraba en la pastelería de barrio, pero que cada vez era más complicado", cuentan.

En ese momento, decidieron que iban a comenzar un proyecto para localizar a quienes todavía elaboran estos dulces de forma artesanal. Sara y Kiara recorrieron distintos obradores de Málaga y su provincia, visitaron los establecimientos, probaron sus productos y compararon las condiciones de elaboración, los precios y las cantidades que podían suministrarles.

Durante esa búsqueda también encontraron negocios en los que el relevo generacional no está asegurado. Algunos están dirigidos por personas mayores y otros han cerrado o se encuentran en una situación complicada. "Las nuevas generaciones no quieren dedicarse a eso o no quieren continuar con el negocio", explican.

Una de las cajas. EEM

Finalmente, han seleccionado varios obradores para elaborar los productos que forman parte de la caja. Entre ellos se encuentra Caseros Málaga Cuenca y, para otra de las elaboraciones, Tita Gracia. La selección responde tanto a la calidad de los dulces como a la intención de trabajar con pequeños productores y darles visibilidad.

De hecho, las etiquetas de los obradores se mantienen en los paquetes. Las fundadoras quieren que el cliente sepa de dónde procede lo que está comprando y que los establecimientos también puedan beneficiarse de esta iniciativa.

Cuatro variedades

La caja reúne cuatro variedades, con pestiños, borrachuelos, roscos fritos y roscos de vino. Estos últimos tienen una particularidad: no son los pequeños roscos industriales que suelen encontrarse en los supermercados, sino los de elaboración casera, de mayor tamaño.

También hay diferencias en la forma de llamar a algunos de estos dulces según el municipio. Durante sus conversaciones descubrieron, por ejemplo, que en localidades como Pizarra, Campillos, Yunquera o Rute hay personas que conocen el borrachuelo como "empanadilla dulce".

Uno de sus objetivos es que estos dulces no se queden únicamente en las pastelerías y obradores de Málaga, ya que durante las visitas comprobaron que muchos pequeños establecimientos no cuentan con canales de venta por internet.

Por eso, Navidad a la Malagueña también quiere llegar a los malagueños que viven fuera y que, cuando se acercan estas fechas, echan de menos algunos sabores de casa.

Las propias fundadoras se encargan de recibir los productos, preparar las cajas y gestionar los envíos. La presentación se hace a mano, con papel encerado, cordel rojo y una tarjeta escrita a mano. El precio es de 25 euros en Málaga, con el envío gratuito dentro de la provincia, y de 28 euros para el resto de España.

La caja ya se puede adquirir a través de la página web navidadalamalagueña.com. "Estamos empezando a vender y ojalá podamos llegar al mayor número de gente posible, para recordar los sabores que hacían las abuelas", detallan.