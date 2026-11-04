Así será 'El Jardín de los Misterios', la experiencia gratuita de Plaza Mayor para este fin de semana

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LO ESENCIAL Las claves Plaza Mayor acoge la experiencia inmersiva y gratuita 'El Jardín de los Misterios' los días 6 y 7 de noviembre, de 19:00 a 23:00 horas. La actividad cuenta con cuatro escenarios tematizados con niebla, telarañas y sonidos escalofriantes donde los asistentes ayudarán a capturar fantasmas. El sábado 7 de noviembre la programación se completará con la animación de un DJ, música, juegos y bailes pensados para toda la familia. La iniciativa del centro comercial, gestionado por Sonae Sierra, busca ofrecer una alternativa de ocio familiar y de acceso libre.

El misterio y la diversión se apoderarán de Plaza Mayor este fin de semana. El centro comercial malagueño ha preparado una programación especial y gratuita para los días 6 y 7 de noviembre, con diferentes actividades pensadas para disfrutar en familia. La propuesta principal será una experiencia inmersiva en sus jardines, que se transformarán en un escenario habitado por fantasmas y almas perdidas.

Bajo el nombre de 'El Jardín de los Misterios', la actividad invitará a los visitantes a adentrarse en un recorrido en el que tendrán que enfrentarse a apariciones inesperadas y ayudar a capturar a los fantasmas que han conseguido escapar. La experiencia estará disponible ambas jornadas, de 19.00 a 23.00 horas.

La aventura contará con cuatro escenarios tematizados que recrearán diferentes ambientes de misterio. Desde 'El Portal de la Niebla' hasta 'El Refugio de los Cazadores de Fantasmas', los participantes tendrán que avanzar entre telarañas, sonidos escalofriantes y algún que otro susto.

Se trata de una actividad inmersiva y participativa, adaptada a todos los públicos, en la que tanto los pequeños como los mayores podrán poner a prueba su valentía mientras recorren los distintos espacios.

La programación continuará el sábado 7 de noviembre con una propuesta más festiva. Un DJ se encargará de animar la jornada con música, juegos y bailes dirigidos a toda la familia, completando así un fin de semana que combinará misterio y entretenimiento.

Desde la gerencia de Plaza Mayor destacan que el objetivo es convertir el centro comercial en un punto de encuentro para disfrutar de experiencias diferentes. «Hemos querido ofrecer una programación especial, completa y pensada para que toda la familia pueda disfrutar junta», ha señalado Juan Rafael Perea Luque, gerente de Plaza Mayor.

Con esta iniciativa, el centro comercial, gestionado por Sonae Sierra, vuelve a apostar por las actividades gratuitas y las propuestas de ocio dirigidas a todos los públicos.