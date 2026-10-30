Guía de planes para el fin de semana en Málaga: mercadillos, teatro y tostones de castañas

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LO ESENCIAL Las claves Málaga y su provincia ofrecen multitud de planes para el fin de semana del 30 de octubre al 2 de noviembre, como mercadillos, rutas gastronómicas y exposiciones. Los municipios han cancelado o aplazado las actividades de Halloween con motivo del luto oficial decretado tras el accidente ferroviario de Toledo. Destacan las tradiciones otoñales con el reparto de castañas y tostones en localidades como Marbella, Pujerra y Maro. La agenda cultural incluye la obra 'Gigante' con José María Pou en el Teatro del Soho, la exposición LEGO Gaming en el museo OXO y la feria del juguete en Fuengirola.

Llega un nuevo fin de semana en la provincia de Málaga. Con motivo del luto oficial decretado por el Gobierno tras el grave accidente ferroviario en Toledo, los municipios han cancelado o aplazado sus actividades de Halloween previstas para estos días. Entre las opciones que podrás encontrar, habrá actividades para niños, mercadillos, festivales y otros eventos durante los días 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre.

-Cats Markets & Co en la plaza de la Merced. Málaga acoge este domingo una nueva edición de Cats Markets & Co, un mercado al aire libre que llenará la plaza de la Merced de artesanía, moda, complementos y productos originales. De 12:00 a 19:00 horas.

-La Vruta, la ruta de la tapa vegana de Málaga. Málaga celebra del 1 al 8 de noviembre la quinta edición de La Vruta, una iniciativa que coincide con el Día Mundial del Veganismo y que invita a descubrir la gastronomía vegetal a través de tapas creativas repartidas por distintos establecimientos de la provincia.

-Exposición fotográfica ‘Momentos’ en Málaga. La Alameda Principal acoge hasta el 6 de noviembre esta muestra itinerante de fotografía que reúne imágenes de algunos de los acontecimientos y protagonistas más relevantes de los últimos 50 años.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-‘Gigante’ en el Teatro del Soho CaixaBank. José María Pou regresa a Málaga con esta obra teatral que podrá verse los días 29 y 30 de octubre en el Teatro del Soho CaixaBank. El actor protagoniza esta propuesta que aborda temas como el poder, la identidad y los conflictos personales a través de una historia que invita a reflexionar.

-‘Y sonó la música’ en la Fundación Unicaja. El Centro Fundación Unicaja Málaga acoge esta gran exposición que recorre la relación entre música y arte a través de pinturas, esculturas y fotografías. ‘Y sonó la música. Iconografía musical en el arte’ reúne obras que abarcan desde la Edad Media hasta el siglo XX y muestran cómo la música ha sido representada en distintas épocas. Se puede visitar hasta el 2 de noviembre en el centro cultural de la Fundación Unicaja, en la plaza del Obispo.

-Museo del Automóvil y la Moda. Se puede visitar la exposición temporal Maison Mesa: Emotional Fashion, una retrospectiva dedicada a una década de creación de la firma, en la que la moda se convierte en un lenguaje para expresar historias, identidades y emociones.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

Planes en la provincia

-El Tostón de Marbella en el Parque de Nagüeles. La programación comenzará a las 12:30 horas e incluirá animación infantil, castillos hinchables y música. El tradicional reparto de castañas tendrá lugar entre las 16:00 y las 18:00 horas. Además, habrá una barra cuya recaudación se destinará a la Agrupación de Cofradías de Marbella. La celebración se mantiene pese a los cambios en la programación de Halloween por el accidente ferroviario.

-Fiesta de la Castaña en Pujerra. El Ayuntamiento ha aplazado las celebraciones con motivo de este evento hasta el sábado 31 de octubre a las 14.00 horas.

-Maroween en Maro (Nerja). La localidad de Maro celebrará el próximo domingo 1 de noviembre su tradicional fiesta que combina Halloween con la celebración de la castaña. La programación comenzará a las 17:00 horas e incluirá pasacalles, degustación de castañas y boniatos asados, concursos de disfraces y actuaciones musicales.

-I Feria del Juguete y Coleccionismo en Fuengirola. El Castillo Sohail acoge los días 31 de octubre y 1 de noviembre la primera Feria del Juguete y Coleccionismo Ciudad de Fuengirola, una cita para los aficionados a la cultura pop y los objetos de colección.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.