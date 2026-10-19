La iniciativa de San Juan de Dios en Málaga para combatir la soledad no deseada: una cafetería improvisada

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LO ESENCIAL Las claves La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios instala una cafetería improvisada en Málaga para combatir y visibilizar la soledad no deseada. La iniciativa, en el Centro Comercial Rosaleda, invita a la ciudadanía a compartir un café y conversar con personas de colectivos vulnerables. Esta acción se enmarca en la Semana de la Soledad no Deseada y cuenta con la colaboración de CaixaBank y la Fundación 'La Caixa'. La programación incluye la presentación del teaser del documental 'La compañía invisible' y una sesión de cine inclusiva para personas sin hogar.

La soledad no deseada tiene impacto directo sobre el bienestar emocional y la salud física de millones de personas, especialmente aquellas más frágiles o que viven en una situación de mayor vulnerabilidad.

Según datos del Observatorio estatal de la soledad no deseada (SoledadES), en Europa, más de 30 millones de personas se sienten solas y, en España, un 20% de las personas la sufre, agudizándose en la ancianidad, alcanzando el 50%.

Por ello, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Málaga ha celebrado una iniciativa para combatir esta situación, con la instalación de una cafetería improvisada para visibilizar esta problemática.

Para ello, en el Centro Comercial Rosaleda, se han dispuesto mesas y sillas para invitar a la ciudadanía a tomar un café y conversar con personas de los tres centros de que dispone San Juan de Dios en Málaga: el centro de acogida de personas sin hogar, el centro asistencial y la residencia de mayores de Antequera.

Con esta iniciativa, que ha sido posible gracias a la colaboración de Fundación ‘La Caixa’ a través de CaixaBank, se ha escenificado la sencillez de romper la soledad con un gesto tan cotidiano como compartir un rato con otra persona.

Al acto han acudido, entre otras personas, el director gerente de los centros de San Juan de Dios en Málaga, José Luis Fuentes, el Hermano Superior de la Orden en Málaga, Manuel Armenteros, la delegada de Salud y Consumo en Málaga, Lucía Yeves, la delegada de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Laura Valle, el concejal del Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, Francisco Cantos, el Director del Área de Negocio Málaga Caixabank, Enrique Sánchez, el responsable territorial de la Fundación La Caixa en Málaga, Juan Carlos Barroso, y la psicóloga de la unidad de psicogeriatría, Dolores Podadera. Asimismo, han acompañado la actividad un equipo de voluntarios y profesionales del centro sanitario.

La institución celebra, desde hoy y, hasta el próximo 25 de octubre, la Semana de la Soledad no Deseada. Esta iniciativa de San Juan de Dios, que se celebra en numerosas ciudades españolas de forma simultánea, forma parte de la tercera edición de San Juan de Dios para romper el estigma respecto a colectivos vulnerables y simbolizar, de este modo, la importancia de acompañar a quien pueda sentir soledad.

Además, esta semana la Orden de San Juan de Dios en Málaga presentará el teaser del corto documental “La compañía invisible”, que se estrenará en el espacio solidario del XXX Festival de Cine de Málaga, organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas, con la colaboración de la Fundación ‘La Caixa’.

Asimismo, el próximo miércoles 21, el Centro Comercial Rosaleda invitará a un grupo de personas sin hogar del centro de acogida a visionar una película comercial en sus multicines, sumándose a esta actividad para romper la soledad y promover la inclusión social.