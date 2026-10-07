Un momento de la ofrenda floral a Bernardo de Gálvez en Washington. EE

De la Torre y Salado viajan a Washington para homenajear a Bernardo de Gálvez

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LO ESENCIAL Las claves Francisco de la Torre y Francisco Salado viajan a Washington para rendir homenaje al malagueño Bernardo de Gálvez con una ofrenda floral ante su estatua ecuestre. El acto se enmarca en la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y en los eventos de la Embajada de España por el Día de la Hispanidad. Málaga participa como destino invitado en esta programación, que pone en valor la contribución de Gálvez a la independencia estadounidense. La delegación malagueña mantiene reuniones con el Banco Mundial y responsables turísticos de Washington para impulsar colaboraciones en turismo, agua y promoción de destinos.

Se está celebrando el 250 aniversario de la declaración de independencia de Estados Unidos y un personaje clave en ese hito fue el malagueño Bernardo de Gálvez.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado han viajado a Washington para hacer una ofrenda floral en la estatua ecuestre de Gálvez que hay en la capital estadounidense.

Ha sido uno de los actos organizados por la Embajada de España en Estados Unidos por el Día de la Hispanidad, que se celebra este 12 de octubre, y que tiene a Málaga como destino invitado.

Lógicamente, ya que hacen un viaje tan largo, han aprovechado para promocionar la ciudad y buscar alianzas.

Un momento de la reunión con el Banco Mundial. EE

De la Torre y Salado se han reunido con el director global del Banco Mundial para el Desarrollo Urbano, las Finanzas Subnacionales, el Turismo y la Gestión de Desastres, Ming Zhang, para hablar sobre turismo y gestión del agua.

Además, por parte del Ayuntamiento de Málaga ha viajado también su concejal de Turismo, Jacobo Florido, que ha mantenido encuentros con Robin McClain, vicepresidente de Destination DC, y Glenn Rudolph, director de Destination Policy de la Destinations International.

El objetivo es sellar colaboraciones turísticas entre Málaga y Washington y entablar sinergias con la asociación mundial de organizaciones de marketing de destinos.