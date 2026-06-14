La carretera más bonita de Granada: 42 kilómetros de curvas, pueblos blancos y vistas únicas

Las claves

Las claves Generado con IA La carretera A-4132 recorre 42 kilómetros por la Alpujarra alta occidental de Granada, ofreciendo paisajes espectaculares a los pies del Veleta y Mulhacén. A lo largo de la ruta se atraviesan pueblos singulares como Soportújar, conocido como el pueblo de las brujas, y Pampaneira, considerado el más bello de la zona. Bubión destaca por su arquitectura tradicional heredada de Al-Ándalus, y en el trayecto se encuentran lugares naturales como la Fuente Agria y el Chorrerón de Pórtugos. La carretera culmina en Trevélez, uno de los pueblos más altos de España, famoso por su jamón con Denominación de Origen y sus impresionantes vistas.

Hay carreteras que, más allá de llevarnos al destino, se convierten en todo un espectáculo visual. Es el caso de la A-4132, que recorre la Alpujarra alta occidental de Granada desde Órgiva hasta Trevélez. Con 42 kilómetros de longitud y reconocida oficialmente por la Junta de Andalucía como carretera paisajística, esta ruta de montaña es una de las más impresionantes de toda la comunidad andaluza.

Desde el momento en que comienza el recorrido, el espectáculo de una carretera de montaña distrae la atención en numerosas ocasiones debido a los tremendos paisajes, a los pies del Veleta y Mulhacén.

La A-4132 es una de las opciones disponibles para recorrer la Alpujarra, ya que surca todo el piedemonte de Sierra Nevada adaptándose a sus barranqueras. Turísticamente es mucho más interesante, pues enlaza uno tras otro los singulares pueblos hasta Trevélez.

Al tomar la A-4132 empiezan las curvas. La primera parada es Soportújar, el pueblo de las brujas. Le sigue Pampaneira, reconocido como el más bello de la zona y el primero del Barranco de Poqueira.

Bubión es el pueblo que mejor representa la arquitectura típica de la Alpujarra que viene de la época de Al-Ándalus: construido en terraza, con elementos típicos como las terrazas cubiertas y los tejados planos característicos de la zona.

Y por el camino, la naturaleza también sorprende: continuando por la carretera A-4132 en dirección a Trevélez se llega a la Fuente Agria, con sus supuestas propiedades mineralomedicinales, y cerca de ella el Chorrerón de Pórtugos, una cascada de colores rojizos.

La ruta culmina en Trevélez, famoso por algo más que sus vistas. Este pueblo de la sierra de la Alpujarra destaca sobre todo por ser uno de los más elevados de toda España y por su jamón, con Denominación de Origen.

La mejor época es primavera y otoño, cuando los barrancos lucen verdes y la nieve todavía corona las cumbres de Sierra Nevada al fondo.