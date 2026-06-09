El pueblo español con una de las piscinas naturales más grandes de Europa: caben 1.200 personas y vale 4 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Orcera, en Jaén, alberga una de las piscinas naturales más grandes de Europa, con capacidad para 1.200 personas y entrada a 4 euros. La piscina de Amurjo mide 85,5 metros de largo y se llena con 4,5 millones de litros de agua del río Orcera, tratada diariamente. Ofrece actividades como aquaerobic, conciertos, cine flotante nocturno y cuenta con instalaciones accesibles y restaurante. El pueblo y su entorno destacan por su patrimonio, naturaleza en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla y su gastronomía basada en el aceite de oliva y productos serranos.

Hay destinos que no necesitan playa para conquistar. Orcera, un pueblo enclavado en el noreste de la provincia de Jaén, dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, es uno de esos lugares que se ha convertido en uno de los más famosos de la zona por su enorme piscina municipal. Aquí el agua no viene del mar, sino de los ríos y arroyos de la sierra.

La piscina de Amurjo, nombre que toma del pinar donde se ubica, destaca por sus dimensiones: 85,5 metros de largo por 19 a 22 de ancho en su punto más amplio, lo que la convierte en una de las piscinas más largas de España y de Europa.

Sus 4,5 millones de litros de agua se alimentan directamente del río Orcera y se tratan a diario para garantizar la calidad del baño. Al inicio de cada temporada, los operarios tardan casi tres días en llenarla, y se necesitan 500 kilos de pintura para adecentar su vaso.

Más de 1.200 personas pueden bañarse a la vez en esta enorme alberca rodeada de pinos y montañas.

Fue construida en los años 70 aprovechando un antiguo cauce fluvial, y su fama se disparó cuando el presentador David Broncano, nacido en Orcera, la mencionó en su programa como "la bañera de los dioses".

La piscina ofrece además actividades muy peculiares, como el programa Aquasión: clases gratuitas de aquaerobic, cursos infantiles de natación, conciertos de música en directo, monólogos de humor y, el plato fuerte, el famoso cine flotante nocturno, donde los espectadores ven la película recostados en barcas sobre el agua.

El recinto cuenta con socorristas, duchas, restaurante y es totalmente accesible para personas con movilidad reducida. La entrada cuesta solo 4 euros para adultos y 3 para niños, con sesión nocturna por un euro adicional.

El pueblo en sí merece igualmente la visita. Orcera luce calles coloridas y llenas de macetas, y conserva monumentos de gran interés: la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, las torres medievales de Santa Catalina, la Fuente de los Chorros y el antiguo lavadero.

El entorno natural es, si cabe, igual de impresionante que la piscina. El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas alberga más de 2.000 especies vegetales y una fauna excepcional con ciervos, cabras monteses y águilas imperiales.

La gastronomía tampoco defrauda. Orcera es tierra de aceite de oliva de primera calidad, caza y productos serranos. La actividad económica local gira en torno al olivar, las almazaras y el turismo rural.