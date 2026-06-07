Confirmado por el Gobierno: ayuda extra de 115 euros en el Ingreso Mínimo Vital por cada hijo a cargo

Las claves

Las claves Generado con IA El Ingreso Mínimo Vital subirá un 11,4% en 2026, igualando el incremento de las pensiones no contributivas. Se mantiene el complemento de Ayuda para la Infancia: 115 euros mensuales por menor de tres años, 80,50 euros para niños de tres a seis años y 57,50 euros para los mayores de seis y menores de 18. Una persona sola podrá recibir hasta 733,9 euros mensuales, mientras una familia monoparental con cuatro o más hijos podría alcanzar los 1.776,08 euros al mes. El IMV y su complemento infantil benefician ya a cerca de 800.000 hogares en España, con unos 2,4 millones de personas.

El Ingreso Mínimo Vital sube un 11,4% en 2026, el mismo porcentaje que se aplica a las pensiones no contributivas. La prestación sigue incluyendo el complemento por menor a cargo, que incrementa la cantidad según el número de hijos o hijas en la unidad familiar.

Tras la subida, una persona que vive sola puede percibir hasta 733,9 euros al mes. En el extremo opuesto, una familia monoparental con cuatro o más menores a cargo puede llegar a los 1.776,08 euros mensuales, lo que convierte al IMV en un apoyo especialmente relevante para los hogares con más cargas.

El ajuste responde al encarecimiento generalizado de la vida y busca que la prestación no pierda poder adquisitivo frente a la inflación.

El Ingreso Mínimo Vital está dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad económica, que se determina teniendo en cuenta los ingresos, el patrimonio neto y determinados activos de todos los miembros de la unidad familiar.

La ayuda se calcula como la diferencia entre la renta garantizada establecida por ley y los ingresos reales del hogar, siempre que el resultado sea de al menos 10 euros mensuales.

Entre las condiciones generales, se mantiene la obligación de residir legalmente en España durante al menos el último año, aunque existen excepciones para menores incorporados recientemente a la unidad familiar, así como para víctimas de trata o violencia de género. También se exige que la unidad de convivencia esté constituida desde, al menos, seis meses.

El complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) continúa en 2026 como un apoyo adicional mensual por cada menor de edad. Según la Seguridad Social, las cuantías se mantienen sin cambios y se dividen en tres tramos: 115 euros al mes para menores de tres años; 80,50 euros para los que tienen entre tres y seis años; y 57,50 euros mensuales para los mayores de seis y menores de 18 años.

Estas cantidades se suman al IMV, aunque también pueden concederse a familias con ingresos bajos que no reciben la prestación principal, siempre que cumplan los límites de renta y patrimonio establecidos.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, el Ingreso Mínimo Vital, junto con el complemento infantil, llega ya a cerca de 800.000 hogares en España, en los que viven alrededor de 2,4 millones de personas.

La solicitud puede realizarse a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, en el apartado específico del Ingreso Mínimo Vital, o mediante los canales habituales del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En el caso del complemento infantil, puede reconocerse junto con la solicitud del IMV o mediante un trámite independiente para hogares con rentas bajas que cumplan los requisitos establecidos.