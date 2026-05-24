El pequeño pueblo español premiado por su aceite de oliva: con un impresionante yacimiento prehistórico

Las claves

Las claves Generado con IA El aceite de oliva virgen extra 'Oro de Cánava', producido en Jimena (Jaén), ha sido galardonado en certámenes internacionales como la AOVE World Cup y los Premios Expoliva. La localidad alberga la Cueva de la Graja, un importante yacimiento con pinturas rupestres que datan de entre el Paleolítico y el Neolítico, declarado Monumento Histórico Nacional. Jimena también destaca por su entorno natural en el Parque Natural de Sierra Mágina, su casco histórico con un torreón árabe y una gastronomía basada en productos de la huerta y la caza.

Andalucía, y especialmente la provincia de Jaén, es conocida por su aceite de oliva. Los pequeños pueblos son parte de una industria que acapara las miradas del sector a nivel internacional, como es el caso de un municipio de 1.600 habitantes que este año ha conseguido resaltar especialmente gracias a varios premios.

Se trata de Jimena, un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, y su nombre resuena en los mejores concursos de aceite de oliva virgen extra del mundo.

En la AOVE World Cup 48 Kilates 2026, uno de los certámenes más exigentes y respetados del sector oleícola mundial, el primer premio en la categoría Toro Bravo Mejor Picual del Mundo fue para Oro de Cánava, producido por la S.C.A. Nuestra Señora de los Remedios de Jimena.

Un reconocimiento que llega a sumar con otro galardón igualmente prestigioso: en los Premios Expoliva 2026, el Gran Picual al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la provincia de Jaén recayó también en la Cooperativa Nuestra Señora de los Remedios con su Oro de Cánava.

Los premios no terminan aquí. Este año, este aceite de Jimena ha acumulado además el Premio Alcuza al Mejor AOVE Frutado Maduros de la Denominación de Origen Sierra Mágina y el distintivo Jaén Selección, otorgado por la Diputación Provincial.

Además de las premiadas cosechas, Jimena es un pueblo con mucha historia, donde se esconde uno de los yacimientos prehistóricos más fascinantes de Andalucía: la Cueva de la Graja.

Las pinturas rupestres halladas en este abrigo evidencian que la presencia humana en la comarca se remonta a un pasado comprendido entre finales del Paleolítico y principios del Neolítico.

Declarada Monumento Histórico Nacional desde 1924 y Bien de Interés Cultural, en ella se pueden ver representaciones de ritos y pastoreo.

Las pinturas son bastante abstractas, de trazos relativamente gruesos, posiblemente hechos con los propios dedos o con una ramita machacada a modo de rústico pincel, según explican desde Turismo Andalucía. Aparecen figuras zoomorfas y antropomorfas, algunas de ellas acompañadas de adornos como plumas, cuernos o armas.

El paisaje alterna olivares, frutales y huertas con zonas de sierra, y una de las mejores alternativas para obtener buenas panorámicas es acercarse al Monte Aznaitín, un auténtico hito paisajístico a tan solo 6 km del pueblo y una de las unidades paisajísticas más significativas del Parque Natural de Sierra Mágina.

El casco histórico invita a perderse entre sus calles para descubrir el torreón del castillo árabe, la Iglesia parroquial de Santiago y el Santuario de la Virgen de la Cánava, rodeado de una hermosa plaza con fuente de varios caños y una espesa arboleda.

La gastronomía está vinculada a su economía tradicional, destaca la caza y los cultivos de huerta, en especial sus famosos higos y brevas. Y el aceite virgen extra, por supuesto, presente en cada mesa como hilo conductor de la cocina local.