La 'influencer' Violeta Mangriñán, cerca de abrir un Maison Matcha en Málaga: "Estoy buscando locales"

Las claves nuevo Generado con IA Violeta Mangriñán, influencer con más de dos millones de seguidores, planea abrir un Maison Matcha en Málaga y ya está buscando locales en la ciudad. Maison Matcha, la cadena de té matcha fundada por Mangriñán, ya cuenta con locales en Chamberí y Salamanca (Madrid) y en Valencia. En un año, Maison Matcha ha facturado un millón de euros, aunque el beneficio neto para Mangriñán tras gastos es de 80.000 euros. La influencer afirma que el 99% de sus ingresos vienen de colaboraciones y ventas online, lo que le ha permitido invertir en su negocio de tés.

La influencer Violeta Mangriñán, que acumula más de dos millones de seguidores en Instagram, ha confesado esta semana su interés por llevar su negocio de té matcha, Maison Matcha, hasta la ciudad de Málaga. Esta bebida de color verde, viral en redes sociales, no es más que un té verde en polvo fino, tradicional de Japón, elaborado a partir de hojas de Camellia sinensis cultivadas a la sombra.

Así lo ha confirmado la joven valenciana en Vanitatis, donde ha declarado que en un año ha logrado facturar un millón de euros con solo uno de sus locales, aunque reconoce que los costes de un negocio son muchos y que de un negocio le quedan 80.000 euros limpios de beneficio. Primero abrió en junio de 2024 un local en Chamberí, en Madrid; en octubre de ese mismo año, en el barrio de Salamanca, también de Madrid y el tercero en Valencia, su casa.

Ahora está tanteando locales para abrir dos Maison Matcha más. Por un lado, el tercero en Madrid y por otro, el de Málaga. La valenciana ha asegurado que ya está buscando locales en la capital de la Costa del Sol. En este cuarto local de Madrid, ha dicho, ha invertido "unos 450.000 en total, más o menos". "Todo lo que hago es en base a crear una marca potente y un proyecto en el que creo firmemente, para el día de mañana poder venderlo", ha declarado.

Con más de tres millones de seguidores, ha reconocido en varias ocasiones que el 99% de sus ingresos procede de colaboraciones y ventas a través de internet, y que ese altavoz le ha permitido invertir en la cadena de tés matcha que lidera como CEO. Un aspecto que define como "duro". pero a la vez "gratificante".