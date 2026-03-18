Este es el pequeño pueblo que representará a Andalucía en el Grand Prix 2026: "Uno de los municipios más jóvenes"

Las claves nuevo Generado con IA Balanegra, un municipio almeriense, representará a Andalucía en el Grand Prix del Verano 2026 de RTVE. El pueblo, con unos 3.040 habitantes, es uno de los municipios más jóvenes de la provincia, constituido como ayuntamiento independiente en 2015. Competirá junto a otras 11 localidades de diferentes comunidades autónomas, en una edición que busca reflejar la diversidad de España. Balanegra destaca por su tradición agrícola, su entorno natural y costero, y atractivos como la Playa de Balanegra y la Torre de Balerma.

La edición 2026 del Grand Prix del Verano, el popular concurso de RTVE que enfrenta a pueblos de todo el país en divertidas pruebas y retos físicos, ya tiene participantes. En representación de Andalucía, habrá un único municipio.

Será el pueblo almeriense de Balanegra, que estará presente en esta edición del concurso junto a otras 11 localidades de toda España.

Situado en el Poniente de la provincia de Almería, Balanegra tendrá la oportunidad de darse a conocer ante millones de espectadores de toda España. El programa, presentado nuevamente por Ramón García, se emite cada verano en La 1 y enfrenta a pueblos en pruebas tan emblemáticas como los troncos locos, la patata caliente o los bolos, combinando habilidad, estrategia y humor.

La edición de 2026 contará con 12 localidades seleccionadas entre más de mil invitadas, después de un proceso de selección en el que participaron inicialmente 83 candidaturas.

Balanegra competirá con municipios de diferentes comunidades autónomas, en una edición que busca representar la diversidad territorial del país. Entre los pueblos participantes figuran Altura (Comunidad Valenciana), Blanca (Murcia), Cantalejo (Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumárraga (País Vasco).

Balanegra, con unos 3.040 habitantes, supera con apenas medio centenar de vecinos los nuevos requisitos mínimos de esta nueva edición, que ha abierto la participación a localidades desde los 3.000 habitantes a un máximo de 10.000, ya que hasta ahora la horquilla era de 5.000 a 10.000 habitantes.

En este sentido, la organización busca dar la oportunidad a un mayor número de pueblos de vivir en primera persona "la experiencia del programa y representar con orgullo a sus vecinos y vecinas".

Municipio joven

Balanegra es uno de los municipios más jóvenes de la provincia. Se constituyó como ayuntamiento independiente en 2015 tras segregarse de Berja. A pesar de su reciente historia administrativa, la zona cuenta con una larga tradición agrícola vinculada al cultivo en invernaderos, característico del poniente almeriense.

Situado a pocos kilómetros de El Ejido y muy cerca del mar Mediterráneo, el pueblo combina la actividad agrícola con un entorno natural y costero que cada vez atrae a más visitantes.

Uno de sus principales reclamos es la Playa de Balanegra. Otro punto interesante es la Torre de Balerma, una antigua construcción defensiva vinculada al sistema de torres vigía.

Además, el entorno cercano ofrece rutas y paisajes que conectan con zonas naturales del poniente de Almería, donde el contraste entre el mar, las zonas agrícolas y las montañas cercanas crea un paisaje singular.