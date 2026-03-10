El pequeño pueblo andaluz conocido por su cerámica artesanal: es uno de los más bonitos de España

Las claves nuevo Generado con IA Níjar, en Almería, destaca por su cerámica artesanal y es considerado uno de los pueblos más bonitos de España. El municipio se sitúa en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, rodeado de paisajes volcánicos, playas vírgenes y un importante legado histórico. Níjar conserva la arquitectura tradicional andaluza, con casas blancas y calles estrechas, y cuenta con monumentos como la iglesia mudéjar de la Anunciación. Su gastronomía y rutas de senderismo, junto a la tradición artesana de cerámica y jarapas, atraen cada vez a más visitantes.

La provincia de Almería presume de uno de los paisajes más singulares de Europa: un entorno árido y casi desértico donde se mezclan pueblos con encanto, playas prácticamente vírgenes, pequeños núcleos pesqueros y espectaculares acantilados.

Entre todos los lugares que merece la pena descubrir en esta provincia destaca especialmente el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, considerado una de las grandes joyas naturales del Mediterráneo. Desde la revista de viajes National Geographic lo describen como “una delegación de las islas Canarias orientales en la Península”, debido a sus paisajes volcánicos y a su aspecto exóticamente árido.

Dentro de este entorno sobresale un municipio en particular: Níjar, considerado por muchos como uno de los pueblos más bonitos de España. En los últimos años se ha convertido en un destino turístico cada vez más atractivo gracias a su mezcla de naturaleza, tradición y patrimonio cultural.

El municipio reúne paisajes volcánicos, extensas playas naturales y un importante legado histórico. Según destaca National Geographic, se trata de “un pequeño oasis de verdor rodeado casi por completo de desierto”, situado a los pies de la Sierra Alhamilla.

El casco urbano de Níjar conserva el encanto de los pueblos tradicionales andaluces, con calles estrechas y sinuosas que forman un pequeño laberinto. Sus casas blancas, de planta cúbica y decoradas con macetas de colores, conforman una estampa muy característica.

Desde la torre vigía de La Atalaya se obtienen además unas vistas privilegiadas del pueblo. Esta construcción, levantada entre los siglos XIV y XVI, se alza sobre los restos de una antigua fortificación de origen musulmán.

Níjar también mantiene viva una importante tradición artesana. La cerámica y las jarapas —tejidos típicos de la zona— forman parte de su identidad y recuerdan el pasado árabe del municipio. En diferentes talleres locales todavía es posible ver cómo se elaboran estos productos de manera artesanal.

Entre los edificios más destacados se encuentra la iglesia de la Anunciación, construida en el siglo XVI y considerada uno de los mejores ejemplos de arquitectura mudéjar de la provincia.

El recorrido por el pueblo también incluye lugares como la Glorieta, la plaza del Mercado, el Museo del Agua o el mirador de El Portillo.

La gastronomía local es otro de los atractivos de Níjar. Platos como las patatas al ajillo, los gurullos con conejo o jibia, la fritá de matanza o los embutidos tradicionales reflejan la historia y las costumbres culinarias de la zona.

Además, el entorno natural ofrece numerosas posibilidades para los amantes del senderismo. Desde Níjar y sus alrededores parten rutas muy populares, como el sendero que une Agua Amarga con Cala de Enmedio o la ruta de los Molinos de Huebro.

Historia

El término municipal de Níjar se extiende desde las sierras del interior hasta el litoral del Cabo de Gata. Las primeras referencias históricas del lugar se remontan al siglo IX. El cronista andalusí Ibn al-Jatib ya mencionaba estas tierras como la “tierra blanca”, una expresión que probablemente hacía referencia a la tradición alfarera de la zona.

Actualmente el municipio está formado por 25 núcleos de población. Entre los más conocidos destacan San José, Agua Amarga o La Isleta del Moro, todos ellos situados a lo largo de un litoral que supera los 60 kilómetros.

Entre las playas más populares se encuentra la de los Genoveses, situada a unos tres kilómetros al sur de San José. Esta amplia playa virgen, de más de un kilómetro de longitud, es una de las más emblemáticas del parque natural.

Otro de los paisajes más sorprendentes de la provincia de Almería es el desierto de Tabernas. Esta extensa zona árida, situada al norte de la capital almeriense, es famosa por haber servido como escenario de numerosas películas del género western durante las décadas de 1960 y 1970.

Su relieve, formado por cárcavas, ramblas, torrenteras y taludes característicos de los paisajes conocidos como badlands, lo convierte en uno de los entornos naturales más singulares de Europa. Además, según destaca National Geographic, es también uno de los mejores lugares de la zona para la observación de aves.