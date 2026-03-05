Ni Sigüenza, ni Comillas: este pueblo es uno de los más bonitos de España y es una joya andalusí

Las claves nuevo Generado con IA Pampaneira, en la Alpujarra granadina, destaca por su arquitectura morisca, casas blancas y calles empinadas y estrechas. Entre sus atractivos figuran la iglesia de Santa Cruz, el Museo de Artesanía y las pintorescas calles Real y Agua. El pueblo es famoso por sus jarapas, cerámicas y especialidades gastronómicas como el jamón de Trevélez y vinos locales. Pampaneira ha recibido diversos premios de embellecimiento y forma parte de la red de los Pueblos Más Bonitos de España.

España está llena de pueblos que parecen sacados de un cuento. Uno de esos tesoros es Pampaneira, en plena Alpujarra granadina, un pueblo que aún conserva la esencia morisca en cada esquina.

Pampaneira se alza sobre una ladera. Sus casas blancas, con tejados de teja roja y balcones llenos de flores, contrastan con la aridez de la montaña que las rodea.

Sus calles dejan una estampa única: cada callejón estrecho, cada portal de madera y cada azulejo decorado forma parte de su idiosincrasia. La disposición del pueblo, con calles que suben y bajan siguiendo la pendiente, refleja un urbanismo heredado de la época andalusí.

Entre los lugares que no se pueden dejar de visitar está la Iglesia de Santa Cruz, que aunque construida tras la expulsión de los moriscos, se integra con armonía en el paisaje urbano. Desde su plaza se obtienen vistas impresionantes de los barrancos y de los pueblos vecinos de la Alpujarra.

Otro punto de interés es el Museo de Artesanía, donde se pueden ver jarapas, mantas de lana tejidas a mano, y otros productos típicos de la región, todos elaborados por artesanos locales.

Pasear por la Calle Real y la Calle Agua permite descubrir rincones escondidos, pequeños patios y detalles de arquitectura que delatan la influencia andalusí.

Gran parte del comercio local gira en torno a la producción y venta de artesanías como las jarapas (alfombras de colores tradicionales) y las cerámicas; donde también hay una abundante oferta de especialidades gastronómicas como el jamón de Trevélez, miel y el vino de estas tierras granadinas.

Pampaneira también es el punto de partida de varias rutas de senderismo hacia Bubión, Capileira y los alrededores de Sierra Nevada. Los caminos entre barrancos, ríos y terrazas cultivadas ofrecen vistas que combinan naturaleza y arquitectura de manera única, y permiten entender cómo la vida aquí ha estado siempre ligada al paisaje.

La gastronomía acompaña la experiencia. Tapas sencillas y contundentes, como la sopa de ajo alpujarreña o el choto al ajillo, se mezclan con dulces tradicionales de influencia morisca.

La localidad, de 300 habitantes, ha recibido galardones como el Primer Premio Provincial de Embellecimiento de Pueblos (1976) y, por dos veces (1977 y 1978), el Premio Nacional de Turismo de Embellecimiento y Mejora de los Pueblos Españoles. Además, forma parte de los Pueblos Más Bonitos de España.

El Balcón de la Alpujarra, con los pueblos de Cañar, Soportújar y Carataunas, junto a Pampaneira, Bubión y Capileira, son visita obligada en esta comarca.