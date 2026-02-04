Confirmado: David Guetta será la gran estrella de la primera edición de Dreambeach en la Costa del Sol

La primera edición de Dreambeach Costa del Sol, que se celebrará en Vélez-Málaga (Málaga) el 31 de julio y 1 de agosto próximos, tendrá como cabeza de cartel al dj y productor francés David Guetta, que presentará el espectáculo Special Monolith Show.



Guetta se coloca en lo más alto de un cartel que ya ha confirmado nombres como Charlie Tee, Dj Zinc, Eptic, Hedex B2B BOU, Lady Walks B2B Stanton Warriors, Mathame, Melanie Ribbe, MIAU presents MULTIPLE, NGHTMRE, Nikolina, Onlynumbers, Vendex o Yanamasté, y otros que se sumarán en las próximas semanas, ha informado el festival.



La organización apuesta por "actualizar" la propuesta de Dreambeach, que se celebra por primera vez en la provincia de Málaga tras una larga trayectoria en la de Almería.



El nuevo recinto tendrá "estructuras espectaculares", con cuatro escenarios independientes, por donde pasarán artistas nacionales e internacionales.



Dreambeach Costa del Sol ha arrancado su duodécima edición agotando el primer cupo de 6.000 abonos. La última edición, en 2025, reunió a más de 90.000 personas.