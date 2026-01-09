¿Qué centros comerciales abren en Málaga este domingo, 11 de enero?

Las claves nuevo Generado con IA Los centros comerciales de Málaga abrirán el domingo 11 de enero con motivo del inicio de las rebajas de invierno. Abrirán centros como Larios Centro, Vialia, La Rosaleda, Plaza Mayor, McArthurGlen, Málaga Nostrum y otros, además de Carrefour, El Corte Inglés e Ikea. También abrirán centros comerciales en municipios como Rincón de la Victoria, Benalmádena, Marbella, Coín, Antequera, Vélez Málaga, Torremolinos y Fuengirola. Las tiendas de menos de 300 metros cuadrados pueden decidir libremente si abren o no durante estas jornadas especiales.

Los Reyes Magos se acaban de marchar y, con las rebajas de enero ya en marcha, son muchos los que se acercan a los centros comerciales a aprovechar el cricket de regalo o bien curiosear un poco la oferta de descuentos de invierno. Las superficies comerciales lo saben y por ello han adaptado sus calendarios para darles una oportunidad extra de ir a por chollos a los malagueños este domingo, 11 de enero, en el arranque de las rebajas.

Según rige el calendario aprobado por el Consejo Andaluz de Comercio para 2026, en la capital malagueña abrirán ese día los centros comerciales más conocidos, entre ellos Larios Centro, Vialia, CC La Rosaleda, Málaga Plaza, Los Patios, Plaza Mayor y McArthurGlen Designer Outlet Málaga o el parque comercial Málaga Nostrum, entre otros.

Como viene siendo habitual, también abrirán Carrefour, El Corte Inglés o Ikea todos sus establecimientos, al igual que todos los establecimientos de Muelle Uno también levantarán su persiana.

¿Abren solo los negocios de la capital? La respuesta es que no. Está prevista la actividad comercial en el C.C. Rincón de la Victoria, Puerto Marina Shopping en Benalmádena, La Cañada de Marbella, La Trocha en Coín, La Verónica en Antequera, El Ingenio en Vélez Málaga, Costasol Centro en Torremolinos o el Miramar en Fuengirola, así como los Carrefour y Corte Inglés.

Respecto a las pequeñas tiendas, dice la ley que aquellos establecimientos con una superficie igual o inferior a 300 metros cuadrados mantienen la libertad de decidir si abren o no durante estas jornadas especiales, tanto en Málaga capital como en el resto de la provincia, una potestad que conservan a lo largo de todo el año.

¿Y cuándo será el próximo domingo de apertura en Málaga? La jornada olerá a pan con aceite, ya que el 28 de febrero es el próximo día festivo en el que las tiendas abran. Este año cae en sábado, por lo que podrán desayunar tranquilamente su pan con aceite y luego irse de tiendas para celebrarlo.

En cuanto al gasto previsto en estas rebajas, dice la Asociación Española de Consumidores que los españoles gastaremos de media 197 euros por persona en las rebajas, según una encuesta realizada a un total de 2.000 personas. Esta cifra supone 16 euros más que la realizada en 2024.