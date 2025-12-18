Se podrá hacer el examen teórico de la DGT en las comarcas de Antequera y Ronda sin ir a Málaga capital

Las claves nuevo Generado con IA Los exámenes teóricos de conducir podrán realizarse en las comarcas de Antequera y Ronda, sin necesidad de ir a Málaga capital. La DGT exige que los ayuntamientos proporcionen y mantengan las aulas y la tecnología necesarias para los exámenes, aunque la DGT sigue cobrando la tasa. La Diputación de Málaga asumirá los gastos de acondicionamiento de las aulas, tras la petición de los ayuntamientos afectados. Los ayuntamientos dispondrán de un año para adecuar las aulas tras la firma del convenio con la DGT.

El examen teórico del carné de conducir hay que hacerlo en Málaga capital, con el correspondiente incordio que supone para todos los que viven fuera, especialmente de las zonas más lejanas como la comarca de Ronda o Antequera.

La Dirección General de Tráfico (DGT) permitirá que se hagan exámenes en estas comarcas, pero obliga a que sean los ayuntamientos los que pongan las aulas y las doten con la tecnología necesaria. Dicho de otro modo, la DGT cobra la tasa de examen pero los ayuntamientos pagan el sitio y el mantenimiento.

Así lo ha denunciado este jueves la Diputación Provincial de Málaga, que ha anunciado que correrá con los gastos a petición de los ayuntamientos.

“Hemos tomado esta decisión, atendiendo la solicitud de los alcaldes, para evitar que sean los ciudadanos de estas comarcas quienes sufran la dejación de funciones del Ministerio de Interior. Una vez más hemos tenido que asumir obligaciones que corresponden al Gobierno central para evitar otro duro golpe a los ayuntamientos y a los vecinos”, ha dicho Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga.

Salado insiste en que la DGT cobra las tasas, pero el gasto lo hacen los ayuntamientos. “Esta medida va en contra de la lucha contra la despoblación: hay que dotar de servicios a las comarcas y los municipios del interior, no quitárselos”, ha recalcado.

La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, ha denunciado la “imposición” por parte del Gobierno y ha añadido que a Ronda también llegan personas de otros pueblos de la comarca e incluso de la provincia de Cádiz, por lo que “no sería justo que todo esto lo pagaran los rondeños”.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha agradecido a la Diputación de Málaga su disposición .a asumir los gastos y ha reiterado que “se trata de una competencia exclusiva de la DGT y, por tanto, debería ser el Gobierno de España quien asumiera su financiación”.

La DGT firmará ahora un convenio con los ayuntamientos y éstos tienen un año de plazo para adecuar las aulas.