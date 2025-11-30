Confirmado por la Junta de Andalucía: este es el último puente del año 2025 con tres días festivos

Muchos trabajadores malagueños planifican sus vacaciones y viajes en función de las fiestas nacionales y regionales, que permiten tener unos días extras para disfrutar de alguna escapada.

Se trata de fechas idóneas para organizar viajes o planes, sobre todo con familiares y amigos que viven en otras zonas del país. En lo que queda de año, Andalucía disfrutará de un puente más, el último de 2025.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba cada año los decretos por el que se determina el calendario de fiestas laborales, que establece doce festividades de ámbito nacional y autonómico con carácter retribuido y no recuperable. A estos doce días se han de añadir dos de carácter local a propuesta de cada municipio.

[Giro de 180 grados para los malagueños: el importante cambio que habrá en el calendario laboral de 2025]

El gran bloque festivo de la recta final del año llegará a principios de diciembre. El Día de la Constitución, 6 de diciembre, caerá en sábado, pero se enlazará con el lunes 8, jornada festiva por la Inmaculada Concepción, lo que permitirá disfrutar de tres días de descanso consecutivos.

A todo ello se sumará la Navidad, 25 de diciembre, que este año se celebrará en jueves. Aunque no genera un puente oficial, para quienes puedan tomarse el viernes libre será la ocasión perfecta de enlazar con el fin de semana y disfrutar de cuatro días seguidos.