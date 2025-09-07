La Dani cierra su peluquería en La Victoria tres meses para entrar a OT como profesor: "En enero vuelvo a haceros 'pelaítos'"

Si hay alguien que no para de cumplir sueños, ese es La Dani. El actor malagueño, que estuvo nominado a un Goya por Te estoy amando locamente, filme con el que se alzó con un premio Feroz, abrió hace unos meses una peluquería en Málaga, uno de sus objetivos; y en breve entrará a la academia de Operación Triunfo, formato del que siempre ha sido fan, para asesorar a los concursantes como profesor de interpretación.

La Dani ya ha avisado con un cartel a los vecinos del barrio de La Victoria sobre que tendrá que cerrar temporalmente su peluquería por trabajo ya que el próximo 15 de septiembre echa a andar una nueva edición del talent show en Amazon Prime. "Queridas y queridos clientes, querido barrio, por trabajo me mudo tres meses; pero en enero ya estoy aquí otra vez listo para hacer pelaítos mientras escuchamos musiquita y os pongo un cafelito", ha escrito, con el arte que le caracteriza, en un cartel que cuelga en la fachada de su negocio, en la calle Manrique.

El malagueño coge el relevo de Abril Zamora, que fue la encargada de estas clases en la edición de 2023, y estará acompañado por Noemí Galera, Manu Guix, Mamen Márquez, Vicky Gómez, Vic Marillas y Pablo Lluch, que mantienen sus puestos como en la última edición.

En una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga, La Dani aseguró que pese a que siempre había soñado con materializar El clavel, así se llama su peluquería; nunca iba a dejar el mundo de la interpretación. Por ello, lleva meses organizando su agenda actoral con la de la peluquería, coordinando milimétricamente los tiempos para estar presente en sus dos trabajos.

Ahora se estrena como profesor en el programa que siempre ha seguido. Cuando se enteró de la noticia, La Dani publicó un vídeo suyo en redes sociales en el que se le ve de pequeño, en un coche. En el clip cuenta que iba camino de Granada para participar en el casting de Eurojunior con tan solo 11 años.

"Se me ponen los vellos de punta cuando mi madre dice vamos camino a Operación Triunfo, vamos a triunfar... porque 22 años después voy a ser el nuevo profesor de interpretación de Operación Triunfo. ¿Qué locura, no?", expresaba en su post, donde añadía que no sabía qué sentir. "Estoy emocionado e ilusionado, con muchos nervios y muchísimas ganas de este sueño tan loco".