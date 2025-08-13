IlloJuan, alto y claro sobre los prejuicios hacia Palma-Palmilla: “Depende de la actitud con la que tú entres al barrio”

En Málaga, basta pronunciar el nombre de Palma-Palmilla para que, en muchas conversaciones, aparezcan miradas de recelo y comentarios cargados de prejuicios. El barrio, marcado durante décadas por titulares de sucesos y estigmas sociales, convive con una etiqueta que no siempre refleja la realidad de sus calles ni la de quienes las habitan.

Detrás de esa imagen colectiva late una comunidad diversa, que lidia no solo con retos socioeconómicos, sino también con el peso invisible del clasismo que, desde fuera, sigue dictando cómo se les mira y se les trata.

Esta semana se ha hecho viral en redes sociales un clip de un directo del streamer malagueño IlloJuan donde precisamente habla de este tema con sus seguidores, que se sorprenden porque el youtuber Zazza el italiano va a los barrios más marginales del mundo y no le ocurre nunca nada grave.

En este sentido, Juan Alberto, así se llama IlloJuan realmente, apunta que Zazza suele ir acompañado con alguien de confianza que conozca bien la zona. Además, cada vez tiene más fama y probablemente, señala, muchos de sus suscriptores serán personas que pertenezcan al propio barrio. "Nadie le va a pegar una puñalada a Zazza", sostiene.

Así, cree que todo depende de la actitud con la que entres al barrio, que con este tema es "muy fácil caer en el clasismo". En su discurso, hace referencia a otro chico "guiri" que grabó un vídeo en Palma-Palmilla, en su opinión, buscando que le ocurriera algo.

"Creía que iban a matarle o que iba a acabar tras un contenedor porque iba a haber un tiroteo e iba andando por La Palmilla con actitud de 'joder, nadie me apuñala'. Y efectivamente, no le pasó nada, se sentó con la gente en las puertas de las casas, tocó las palmas, cantó... Depende tanto de con quién te metas y cómo vayas...", zanja el streamer.

Si bien, en su vídeo de Palma-Palmilla, Zazza el italiano no corre tanta suerte. Todo acaba cuando es a punto de ser agredido por dos hombres en el momento en el que iba a salir del barrio. Le intentaron robar la cámara y se vivieron momentos muy tensos.

Afortunadamente, un furgón policial aparece en el momento adecuado para "llenar de karma" a los dos individuos. En cuanto dejan tranquilo a Zazza, la Policía Nacional da el alto a los dos delincuentes unos metros más abajo. “No lo digo en el vídeo, pero justo antes de ir a Palma-Palmilla, yo había ido a Los Asperones y me crucé con un policía que buscaba allí una furgoneta robada.

Era el mismo que luego iba en el furgón que se ve al inicio del vídeo cuando los chavales me saludan de buenas, y después cuando intentan robarme”, contó Zazza a EL ESPAÑOL de Málaga hace unos años al respecto.

Hay seguidores que creen que Zazza avisa a la Policía cuando va a un sitio peligroso para que estén atentos. “No es cierto. Hago tan pocos cortes que no es posible que me dé tiempo a llamar, a veces ni hay, yo muestro todo lo más real que puedo, trato de mostrar lo más fuerte. Yo solo mando mi posición a amigos y familia. Entras a una zona como Palma- Palmilla y es un momento un poco duro, porque te sientes solo pese a estar en algún sitio como un bar, donde hay mucha gente”, contaba el creador de contenidos. En palabras de Zazza, al rodar ese episodio, tuvo la impresión de que podían robarle o amenazarle a la primera de cambio, porque “la gente allí está muy acostumbrada a pelear”.

“De todas formas, a mí no me traumatizó el barrio pese a que digo que no quiero volver”, apuntó. Asegura que disfrutó mucho de la conversación con el exnarcotraficante al que localizó en una de las cafeterías del barrio. “Era muy consciente de lo que había hecho, se notaba que hablaba con verdad, pues apuntaba datos como los sitios a los que movía la droga o la cantidad que le pagaban, sin dudar. Esa es otra. Hay quien me cuenta cosas exageradísimas para sorprender a la cámara como si yo me creyese todo… Este hombre, al menos a mi parecer, me daba la sensación de que era honesto contando su transformación desde que era una persona que vivía del crimen a ser una persona mejor que vende mandarinas y limones”, zanjó.