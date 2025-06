El escritor Javier Castillo, pregonero de la Feria de Málaga 2025: "Málaga es mi casa"

Esta mañana, EL ESPAÑOL de Málaga publicaba el listado de opciones de la IA para ser pregonero. Chat GPT había aportado nombres como los de Salva Reina, Isco o la cantante Ana Mena, pero no nos dio el del finalmente elegido: el escritor mijeño Javier Castillo.

El vídeo publicado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre esta mañana por los pasillos de la biblioteca Jorge Guillén ya daba alguna pista, aunque prácticamente nadie logró acertarlo en los comentarios de la publicación.

Sobre las ocho de la tarde, el regidor anunciaba con otro simpático vídeo el nombre del exitoso escritor. En el vídeo se ve al alcalde hablando por teléfono y aportando algunos datos sobre Castillo, como que estudió en la Universidad de Málaga o que su rostro apareció en una de las conocidas pantallas de Times Square. "Lo que hace da la vuelta al mundo en más de 23 idiomas", dice, demostrando de nuevo su gran faceta de actor.

Así, a continuación, se le ve devolviendo un libro prestado por la biblioteca, La chica de nieve. Si bien, el bibliotecario era alguien que conocía bien la historia del libro, su propio autor.

De la Torre le confiesa que le ha gustado mucho, que engancha "desde la primera página", aunque no ha visto la serie porque "no es de ver mucho la televisión" y aprovecha el encuentro para proponerle a Castillo que sea el pregonero de la Feria de Málaga.

"No solo me apetece, sino que nada me haría más ilusión. Málaga es mi casa y su feria... no tiene palabras", concluye el escritor, tan misterioso como en sus libros