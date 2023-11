El Boquerón de Oro organiza este sábado su Aguinaldo: habrá bastantes premios

Este año el Aguinaldo viene en forma de búsqueda de regalos en Lagunillas. Loterías Boquerón de Oro, de la mano de la Cofradía del Rocío, Segna Solutions y nos traen este juego de ilusión, para buscar regalos escondidos en el barrio de la Victoria.

El próximo sábado 2 de Diciembre, de 11:30 a 13:30, décimos de Loterías, botellas de vino incluso un viaje de 6 días con todos los gastos pagados serán buscados por las calles por todos aquellos participantes que se animen a buscarlos en los tres aguinaldos.

El juego consiste, a través de pistas, que serán dadas por redes sociales y por la radio en directo (97.4 FM - Canal Málaga) en la búsqueda de sobres que contengan los deseados premios.



Normas de la búsqueda del “Aguinaldo de la Suerte” en Lagunillas.

1. Para poder participar en el aguinaldo habrá que inscribirse en el mismo tanto en individual como en equipos de un máximo de 4 personas. El registro podrá hacerse de dos maneras, o por email a: aguinaldolagunillas@gmail.com o en presencial en C/Lagunillas 66 (Boquerón de Oro). Se podrán inscribir sin ningún problema antes de comenzar el aguinaldo en el local, así como durante el mismo en caso de que quieran incorporarse a participar.

2. La primera pista se realizará en presencial en C/ Lagunillas, dándose posteriormente a los 3 minutos en las redes sociales de Loterías Boquerón de Oro, Cofradía del Rocío y Canal Málaga, así como en el programa de Radio de Canal Málaga (97.4 FM), las pistas se realizarán cada 3 minutos tanto online como por radio. Se realizarán 3 aguinaldos de 10 pistas cada uno. Una vez comenzado el siguiente aguinaldo, en caso de que no se haya encontrado el anterior, se irán recordando y podrán seguir siendo buscadas. Dando pistas “extras” para su mayor facilidad de búsqueda.

3. Solo podrán registrarse mayores de 18 años. Si el usuario viene acompañado de un menor, este deberá ser conviviente y estar acompañado en todo momento por su tutor, siendo solamente acompañante y no participante para la obtención de los premios. A todos los efectos el participante siempre será el usuario registrado.

4. La búsqueda comenzará desde C/ Lagunillas, 66. El aguinaldo se encontrará en un sobre escondido en la zona delimitada del mapa que se dará en el comienzo del aguinaldo, así como se publicará en redes. Nunca se encontrará un sobre premiado fuera de los límites de la zona, así como nunca se encontrará en ningún sitio privado, ni se encontrará en ningún lugar que tenga que ser forzado, abierto o dañado, por lo que pedimos encarecidamente la necesidad de no dañar, romper o forzar nada del mobiliario urbano. Además, nunca se encontrará en ningún lugar de altura, donde no se pueda llegar de manera normal.

5. El participante o grupo que encuentre El Aguinaldo deberá acercarse a C/ Lagunillas, 66 con el sobre para comprobar que es correcto y allí mismo canjear sus premios.

6. El equipo de unidades móviles de El Aguinaldo de Lagunillas observa el incumplimiento de las normas por parte del ganador o los participantes, que podrán ser descalificados en caso de que hayan incumplido normas de búsqueda.

7. - Queda totalmente prohibido el uso de coche, moto, bicicleta, patinete eléctrico, patines o cualquier otra forma de movilidad que provoque desigualdad con el resto de los participantes. Tanto el equipo del aguinaldo, como los propios participantes, velarán para que esta norma se cumpla. Provocando la descalificación de ese equipo en la búsqueda de ese aguinaldo, así como de los posteriores.

