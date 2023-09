SUTUS by Les Roches: el turismo espacial pasa por Marbella, Venus y Marte

La agenda de SUTUS 23, que ha sido publicada hoy, incluye entre otros a la empresa española Halo Space, que pretende realizar viajes al espacio de manera sostenible y segura a partir del año 2025, con vuelos comerciales con cero emisiones.

La experiencia, en una cápsula con capacidad para nueve personas, permitirá a los pasajeros disfrutar de vistas increíbles del espacio y de la grandeza de la curvatura de la Tierra, en un viaje que dura entre 4 y 6 horas tras alcanzar los 37 kilómetros de altura.

Los detalles de estos viajes los presentará Carlos Mira, CEO de Halo Space, en SUTUS 23. El pasado 7 de diciembre, HALO Space realizó su primer vuelo de prueba en la India: “El vuelo tuvo una duración de 4 horas y 10 minutos y sirvió para comprobar que la operativa de navegación y seguridad funcionan perfectamente”, destacan desde la compañía.

Otro de los proyectos que dará que hablar es el que capitanea Tim Alatorre, de la estadounidense Above Space (anteriormente conocida como Orbital Assembly), que pretende construir el primer alojamiento para turistas en el espacio en un futuro no muy lejano. Aunque parezca un proyecto de ciencia ficción, Alatorre afirma que “nuestro objetivo es lanzar dos estaciones espaciales con alojamiento para turistas: la primera ya en 2025 y la segunda en 2027”.

“La estación Pioneer tendrá capacidad para albergar hasta 28 personas. Y la estación Voyager podrá albergar hasta 400 personas, una vez que esté terminada. Tendrá todas las comodidades de un hotel de lujo, pero en el espacio”, asegura Alatorre.

¿Humanos en Venus?

Con SUTUS, España cuenta con un evento internacional de primer nivel en el que se presentan proyectos tecnológicos más allá de la órbita terrestre para potenciar el turismo espacial o en el que se contarán de primera mano los objetivos científicos y comerciales para explorar la Luna, Marte e, incluso, Venus. Y es que ya se habla de imaginar viajes a Venus y sobrevolar sus asteroides.

Guillermo Söhnlein, co-fundador y CEO de Humans 2 Venus, avanzará las razones por las que explorar Venus, como un destino potencial a largo plazo para la humanidad. Venus está entre los objetivos de la agencia espacial japonesa JAXA, que también estará presente en Marbella, donde se estrenará la Agencia Espacial Española (AEE), que fue creada en abril pasado y cuya sede fue fijada en Sevilla.

Álvaro Giménez Cañete, delegado especial del Gobierno para la AEE y ex director de Ciencia ESA, y Eva Villaver, directora de Espacio de la agencia, darán a conocer la futura implantación de la Ley del Espacio y el Plan Nacional del Espacio.

La NASA hablará del programa Artemis, al que se ha adherido España

Sam Scimemi, Special Assistant in the Exploration Systems Development Mission Directorate en NASA Headquarters, realizará una actualización sobre los aspectos más destacados del programa Artemis de la NASA y compartirá “cómo las actividades comerciales son una parte esencial de nuestra ejecución, incluido el turismo”.

Las misiones Artemis, nombre de la diosa griega hermana de Apolo –como llamaron a las primeras misiones lunares-, harán realidad la llegada de la mujer a la Luna en 2025. Entre los objetivos de Artemis está que la Luna se convierta en una ‘plataforma’ para enviar desde allí a las futuras naves tripuladas hasta Marte.

En la cuarta edición de SUTUS by Les Roches también se tratarán asuntos en materia de recursos humanos, ya que la industria espacial necesitará personal altamente cualificado para 2030. Una prueba de ello es Euro Moon Mars, un proyecto europeo que se encarga desde hace una década de la formación de jóvenes profesionales para investigar y ser astronautas.

Los expertos

Sam Scimemi (NASA), Álvaro Giménez Cañete (Gobierno de España), Eva Villaver (Agencia Espacial Española), Chiharu Hoshino (JAXA), Pascale Ehrenfreund (International Space University), Boris Otter (Swiss Space Tourism Association), Tim Alatorre (Above Space), Carlos Mira (Halo Space), Bernard Foing (EuroMoonMars), John Spencer (Space Tourism Society), Germán Puerta (Agencia Espacial de Colombia), Sara González de la Torre (Universidad de Cádiz), Christina Korp (Space for a Better World) y Guillermo Söhnlein (Humans2Venus).

