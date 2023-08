Estas son las zonas de Málaga donde ver mejor la lluvia de estrellas de las perseidas 2023

Cada mes de agosto empieza a convertirse en una cita obligada de los malagueños con el cielo. La lluvia de perseidas, también conocidas como las lágrimas de San Lorenzo, es sin duda la más popular del verano y, en esta ocasión, coincide con la Feria de Málaga, por lo que tendrás otro plan en nuestra provincia más allá de la fiesta y el jaleo.

La mejor noche para ver este fenómeno astral será la de hoy sábado. En la madrugada del 12 al 13 de agosto, esta lluvia alcanzará su punto máximo y tendrás más fácil verlas en Málaga, según indica el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Las lágrimas de San Lorenzo hacen alusión a la constelación de Perseo porque vienen desde la ubicación en la que se encuentra Perseo, desde el norte. Sin embargo, no hay una conexión real entre la lluvia de meteoros y la constelación de la Vía Láctea.

Javier Ramos, divulgador de AstroÁndalus ha confesado a EL ESPAÑOL de Málaga que "este año habrá una mejor visibilidad de esta lluvia de estrella con respecto a otros años, ya que no hay luna llena, y tenemos cielos más oscuros".

Pese a ello, Ramos recalca que hay que buscar los mejores sitios para verlas, esos lugares alekados de los núcleos urbanos con menor contaminación lumínica. Entre sus recomendaciones, el interior de la Axarquía, la Serranía de Ronda o el Torcal de Antequera. Si te quedas en la capital durante la Feria de Málaga, tus mejores opciones para ver las perseidas, está junto al mar o en los Montes de Málaga.

Elegido el lugar más adecuado, ya solo queda mirar al cielo. Aunque pueda parecer algo curioso, según relata Ramos, la mejor recomendación es no usar telescopios para verlas. A través de los ojos se puede ver mejor en la oscuridad y apreciar la lluvia de estrellas. "Pasan muy rápido y recorren gran parte del cielo, por lo que no es necesario", explica.

Así, el experto también hace hincapié en usar ropa de abrigo si se aboga por ir al interior a verlas, algo que en ocasiones los malagueños olvidan en pleno verano. "Y otro detalle importante es que si el día está nublado no se ven. La noche tiene que estar despejada, si no, no se ve nada, ¡que mucha gente me lo pregunta!", dice entre risas.

Pese a su belleza, Ramos cree que hay lluvias de estrellas mucho más espectaculares que la de las perseidas que son más desconocidas. "La gente conoce las perseidas porque caen en verano y son las que más gente puede ver, pero hay otras como las leónidas en noviembre o las gemínidas en diciembre que son espectaculares y que nadie va a ver porque pillan en invierno", zanja.

