Así están las playas de Málaga este jueves 20 de julio: calor sofocante y escasas medusas

El calor se intensifica en la provincia de Málaga y se activa una alerta por altas temperaturas en toda la costa este jueves 20 de julio. Aunque el calor será agobiante, hay una buena noticia para los bañistas: la posibilidad de entrada de medusas a las playas ha disminuido, salvo por ejemplares dispersos, como informa la app Infomedusa.

La zona de Sol y Guadalhorce estarán bajo una alerta naranja con máximas de hasta 40ºC, mientras que la Axarquía tendrá un aviso amarillo con temperaturas de hasta 30ºC. Para aquellos que buscan refrescarse en el mar, las temperaturas del agua oscilarán entre los 20-23ºC en las zonas oeste y centro de la provincia, mientras que en la zona este alcanzarán los 24-25ºC.

Los vientos soplarán de moderados a fuertes en toda la Costa del Sol occidental, pero se prevé que sean especialmente intensos en las áreas de Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos. Además, el oleaje se mantendrá moderado, con posibilidad de marejada en algunos municipios costeros.

Las mareas aproximadas para la jornada de hoy son las siguientes: se prevé que la subida de la marea tenga lugar entre las 11:05 y las 11:27. Mientras tanto, esta bajará de nuevo entre las 18:00 y 18:15.

Pese a que aparentemente las medusas no harán acto de presencia en las zonas de baño, se recomienda tomar precaución y no sacar ningún ejemplar del agua, salvo que éste se encuentre en el rompeolas. Disfruten del día en las playas malagueñas, pero no olviden protegerse del sol y mantenerse hidratados.

Sigue los temas que te interesan