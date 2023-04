Picasso en unas zapatillas: la idea de un instituto malagueño para explorar el arte y la creatividad

No es fácil acercar el arte a unos adolescentes ni mucho menos tentarlos a explorar su creatividad, pero en el Colegio El Pinar, en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, han dado con las claves para atraer y retar a sus alumnos de bachillerato de la mano de Picasso.

Aprovechando el año el artista malagueño por la conmemoración del 50 aniversario de su muerte, el centro educativo ha propuesto a los jóvenes adaptar la obra del pintor para llevarlos a un artículo de uso diario, sus zapatillas deportivas.

Así, 14 alumnos y alumnas de 17 y 18 años ha creado la serie 'Picasso en zapatillas', una iniciativa que busca un nuevo enfoque del trabajo del artista con una 'performance' que conecta con la moda y con una de las pasiones de los jóvenes, el calzado 'tuneado'.

Aunque la idea puede parecer sencilla, engloba la complejidad suficiente para superar los objetivos curriculares de la asignatura de Diseño, que se imparte en el Segundo Curso de estas enseñanzas específicas en las que el centro malagueño.

Los estudiantes han trabajado la creación picassiana con un enfoque empírico y creativo que les ha obligado a pasar del plano a la realidad 3D reinterpretando los temas 'fuerza' de algunos de los cuadros más significativos del pintor como 'Tete de femme', 'Guitarra', 'El Sueño', 'La Tragedia', 'Las Señoritas de Avignon' o 'El Guernica'.

"Se trata de un trabajo que nos ha obligado a salir de la zona de confort y a mirar la pintura desde otro punto de vista ya que una cosa es trabajar sobre dos dimensiones y con una perspectiva plana y otra llevar el concepto a la realidad tridimensional", afirma Adriana Luque.

Para Lucía García, "la complejidad no sólo ha estado en la elección de una serie de obras que permitieran su reproducción sobre un elemento de naturaleza y material diferente a un lienzo, si no en ver cómo se podía recrear en un espacio mucho más limitado y qué temas destacar para que no perdiera su esencia".

Según Maribel Álvarez, la docente del Departamento de Arte encargada de poner en marcha y plantear la iniciativa, asegura que "el desarrollo del proyecto está siendo muy enriquecedor para los estudiantes" y describe que de lo que se está tratando es "de abordar el hecho creativo y la obra pictórica de un artista como Picasso de una manera completamente diferente, práctica y al tiempo divertida". Eso, unido a ofrecer al alumnado "la opción de conectar la materia de estudio con sus propios intereses".

Tal es así que algunos de los jóvenes ya se plantean ponerse en contacto con la firma de zapatillas para estudiar la posibilidad de fabricar algunos pares con los bocetos creados con sus espíritus 'picassianos'.

