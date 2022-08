Las pedidas, tendencia en la Feria de Málaga: Antonio se arrodilló ante Laura en el concierto de India Martínez

India Martínez volvía al escenario del Auditorio Cortijo de Torres al filo de las 23.30 horas para interpretar los llamados bises del concierto que ofrecía este viernes en la Feria de Málaga. Cuando sonaban los primeros acordes de 90 minutos, su tema más conocido, la artista miró al público y comenzó a llamar a Antonio. Pero ¿quién era Antonio y qué quería India de él?

Antonio es un chico almeriense de 25 años que trabaja como mozo especializado. Desde hace un año y medio comparte su vida con Laura, que también tiene 25 y trabaja en una agencia inmobiliaria.

Se conocieron por un amigo en común que tenían. "Me mandó una solicitud de Instagram, le reaccioné a una historia, pero le dije muy claro que yo no buscaba nada porque acababa de terminar una relación", cuenta Laura, añadiendo que al final todo fue fluyendo cada vez que iban quedando, llegando a comprarse una casa juntos.

Laura es fiel seguidora de India Martínez desde que "era chiquitilla" y como llevaban un tiempo comentando que les haría ilusión casarse, el joven no lo dudó dos veces y cuando la artista visitó la provincia de Almería, escribió al staff de India, a su mánager, a sus clubes de fans... para conseguir la oportunidad de poder pedirle matrimonio al amor de su vida delante de la artista. Pero no hubo manera.

Una foto del momento. Amparo García

Cuando decidieron venir a la Feria de Málaga para volver a ver a la cantante en directo, volvió a ponerse en marcha, a principios de julio, consiguiendo contactar con Cristina Rey, la mánager de India Martínez, que ya le dijo que no podía prometerle nada hasta el último momento. Sin embargo, los deseos de Antonio se hicieron realidad, e India le llamó antes de cantar este tema, tan especial para ambos.

"Tardé en subir cuando me llamó porque desde que escuché mi nombre yo estaba en una nube, me tiré todo el concierto incómodo con el anillo en el bolsillo del culo porque lo tenía guardado en un neceser que Laura me pedía en algunos momentos", relata el novio, que hizo esperar a India, que ya bromeaba con que se "había rajado".

"¿Tenemos que llamar a alguien, verdad?", le preguntaba la cordobesa a Antonio, que respondió con decisión: "A Laura". La joven, con las manos en la cara y muerta de nervios, no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. "Él es la persona más tímida del mundo, nadie se cree que pudiera hacer lo que hizo", cuenta ella, sin aún creérselo. Sus acompañantes, unos primos, también sabían todo, como buenos cómplices, e hicieron incluso videollamada al resto de la familia, presente en Almería.

Una imagen de la pedida, frente a India. Amparo García

A la llegada de Laura, Antonio hincó rodilla y le preguntó el clásico "¿Te quieres casar conmigo?". Laura, con una sonrisa en la cara, le pidió que se levantara del suelo y ambos se fundieron en un abrazo. Le dijo que sí.

Se casarán el 12 de octubre de 2024. "Sabemos que queda mucho, ¿pero yo qué iba a saber que este hombre me lo iba a pedir tan pronto?", bromeaba la almeriense. Están felices, están pletóricos y muy agradecidos con la cantante y su equipo, que le hicieron vivir un momento que no olvidarán en sus vidas y que seguro que habrá provocado que algún tema de la artista suene durante la boda. "A mí siempre me ha gustado, pero a él ya le estoy enganchando...", zanja ella.

Un vídeo de la pedida.

