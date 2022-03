Estas son las actividades que la Diputación de Málaga prepara para celebrar el Día de la Mujer

Las ocho diputaciones de Andalucía se unen en el 8-M, al igual que suelen hacer en el 25-N, para establecer una campaña común bajo un lema claro y conciso: "No me puedo creer que cuestiones el Día Internacional de la Mujer".

En el manifiesto que promueven todas las diputaciones andaluzas, incluida la de Málaga, que ha presentado este martes el programa de actos para la jornada morada en su sede, se argumentan todos los motivos por los que hay que seguir reclamando la igualdad.

"Cuando las labores del hogar de los hombres son consideradas como una 'ayuda', cuando no se reconoce el mérito de la mujer, cuando la segregación laboral mantiene a las mujeres en los puestos peor remunerados, cuando existen expresiones machistas, cuando parte de la sociedad no es consciente del papel de la mujer, cuando sigue existiendo la violencia machista (...) No me puedo creer que la igualdad también comienza en ti", es un fragmento de este texto que han preparado.

Actos

El 4 de marzo a las diez y media de la mañana desde la Diputación de Málaga se hará lectura de dicho manifiesto. A continuación, inaugurán la exposición de fotografías 'Mujeres del mundo' del fotógrafo Luis Monje. Esta estará disponible durante todo el mes de marzo en Diputación. Una vez acabe el mes, los distintos municipios de Málaga podrán solicitar que la exposición se pueda disfrutar en su pueblo.

La lectura del manifiesto, según expresan desde Diputación se hace el 4 de marzo para no interrumpir todos los actos que se celebran el propio día. En los pueblos de la provincia también se celebrarán diferentes eventos como talleres de crecimiento personal o monólogos.

Como viene siendo habitual, no faltará un año más la gala 'Reconocidas', que estará especialmente centrada en las comarcas, como novedad. Siempre se había celebrado un acto en el auditorio de la Diputación, pero este año se han decidido por realizar varios actos de 'Reconocidas', todos exactamente iguales, pero celebrados en diferentes comarcas. Estarán presentados por la artista Daniela del Dulcero. En cada uno de los actos, tendrán lugar actuaciones de los locales de cada zona. El único cerrado hasta el momento será el 14 de marzo en Nerja.

Así, desde Diputación apuntan que "son actuaciones que no solo se hacen en el mes de marzo, porque trabajar por la igualdad no es solamente un mes, sino una cuestión de trabajar todos los días".

