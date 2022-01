Los salones malagueños amanecen repletos de magia tras la visita de los Reyes Magos

"Han sido los Reyes, no hay otra explicación". Miles de familias de Málaga se han despertado este jueves 6 de enero con la mágica sorpresa anual. Cada noche de Reyes, sus majestades y sus ayudantes deciden llevar la ilusión a cada rincón. Incluso a aquellos a los que parece imposible. A pesar del esfuerzo de la esperada cabalgata, los Reyes Magos lograron superar el cansancio y, con la ayuda de sus pajes, han repartido regalos en los hogares malagueños.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de Málaga, la incredulidad ha sido la nota dominante en una mañana en la que muchos salones se han convertido en auténticos museos efímeros. Todo con un único fin: llenar de color la mejor mañana del año. "Mira, abuelo, cuántos globos", declaraba un pequeño a través de una videollamada pocos minutos después de las cinco de la mañana. Estas primeras declaraciones fueron recogidas por un equipo de reporteros que, asombrados por la escena, olvidaron tomar fotos. Hoy es un día para creer...

Sin embargo, este medio sí ha podido colarse en otros hogares malagueños. Le anticipamos una conclusión, olviden el tópico de que la ilusión de la mañana de Reyes es sólo cosa de niños.

Marina Aragón

"En esta mañana yo vuelvo a ser una niña, más que mi hija Lucía", afirma Marina Aragón. Sólo para que la mañana de Reyes sea perfecta está durante más de dos meses organizando y preparando todo para que no falte ningún detalle: "Estoy todo el día inventando hasta la misma noche: chuches, globos... Lo vivo con más ilusión que cuando era pequeña sólo por ver la cara de mi hija". Aragón lo confiesa: "Mi salón es Cortilandia esta mañana".

Así decoraron el salón de casa de Marina Aragón.

La originalidad de Aragón no es algo que le venga de generaciones anteriores: "Mi madre no me organizaba la que yo organizo porque no tenía tiempo. Es verdad que sí amanecía el salón repleto de juguetes", aunque el momento, relata, "era cuando llegábamos a casa de la abuela y estaban todos los regalos de los tíos". En su caso, es una amante de las manualidades y la decoración.

"Incluso en mi caso, que no tengo casi tiempo, me entretiene mucho esto". Incluso antes de nacer su pequeña, le han gustado "todas estas tonterías", pero desde que está Lucía "me gusta más, porque a ella le encanta la Navidad y es muy fantasiosa. Me encanta que viva ese día con tanta ilusión: eso no está pagado".

Este año, la decoración de casa ha seguido las directrices de las peticiones de Lucía: "Ella quería elfos y por más que yo le he dicho que los Reyes Magos tienen pajes, ella no ha entendido. Todavía es muy chica". Este año, por lo tanto, hay dos elfos en la entrada del arco que, a diferencia del año pasado, no es rosa, sino blanco, rojo, oro y plata.

"Está súper chulo. Todo por verle la cara, por la ilusión, por ella, por mí... Es el mejor día del año con diferencia. Ni cumpleaños ni nada". En cuanto a los nervios de la noche de Reyes, Marina Aragón cree que son únicos: "Yo creo que si me casara no estaría tan nerviosa como me pongo este día".

Familia López

Los López, tienen, incluso, un "protocolo" propio para la víspera de la llegada de sus majestades. "En mi casa, quienes pasamos la mañana de Reyes somos todos adultos. Mi madre, mi hermana, de 25 años, mi abuela, mi abuelo y yo. A mí, en primera persona, el día de Reyes me hace una ilusión normal, y a mi madre tampoco le hace mucha". Aún así, cada año el salón de los López aparece con regalos y decoración.

Quien realmente disfruta de esa mañana es la hermana de Alicia, que aunque ya cuente con 25 años "ese día se convierte en una niña pequeña y es el día del año que más ilusión le hace" y, relata, "por mis abuelo". Indica López que "evidentemente, las personas mayores dejaron de vivir esa ilusión de la mañana de Reyes cuando sus hijos crecen y se van de casa".

Salón de la familia López.

"En la familia tenemos por costumbre que, después de abrir los regalos en la casa de cada uno -somos ocho primos, nos vamos todos juntos a comer por ahí", como otras muchas familias. Pero esta tradición de volver en el tiempo a la ilusión tiene un comienzo: "Todo nace a raíz de que un día mis abuelos escucharon cómo todos los demás habíamos abierto los regalos y la ilusión de la mañana. Aquel día ellos tenían la ilusión de comer con sus hijos y con sus nietos, pero no habían vivido la mañana de Reyes".

Desde entonces, sus abuelos se unieron en la mañana más mágica. "A mi hermana le encantaría que la cabalgata se metiera en casa". Este día 6 de enero hay una condición: "No quitarse el pijama y no desayunar hasta las 8 de la mañana", indica Alicia. En el salón aparecen globos, serpentina y una mesa navideña preparada para un suculento desayuno digno de reyes.

"Mi hermana se levanta muy temprano y pone un villancico con el que nos despierta a mi madre y a mí: Ya vienen los Reyes... En ese momento -son las 7:30- mataría a mi hermana, pero es tanta la ilusión que le hace y transmite que nos inunda con ese mismo espíritu".

Familia Segovia García

Marta García Fernández y Francisco Segovia Durán viven con "una ilusión tremenda" este día de Reyes porque son una familia numerosa. Tienen tres hijos: el mayor, Mario, con nueve años; Alberto de seis; y Alejandra de dos. "Es la noche más mágica y bonita del año. A mí siempre me ha encantado esta época del año. Incluso faltándome gente muy importante", reconoce la malagueña, que señala que su hijo mayor "cree firmemente en los Reyes".

Una imagen de los regalos que les han dejado los Reyes Magos. E. E.

La familia Segovia García vive este día con "gran emoción" desde primera hora de la mañana. "Mi niño me decía anoche que no sabía si iba a poder dormir de los nervios", cuenta Marta, que agradece mucho "tener una familia bastante grande y unida". "Soy la cuarta de cuatro hermanos y mi marido es el tercero de tres hermanos. Todos nos regalamos: mayores, adultos, niños", precisa.

Para Marta, "es un desembolso de dinero grande, pero es una vez al año". "Aparte de los regalos, que son importantísimos para los niños, entiendo que es una época para compartir y para encontrarte con las personas que quieres. Con el tema del coronavirus todo ha estado más limitado", explica la malagueña. También les ha esperado en el árbol un poquito de carbón dulce.

Sus hijos este año le han pedido a los Reyes tres cosas. "No son excesivos. Siempre le digo que hay más niños a los que repartir obsequios. Una de las cosas que más ilusión me hace es ver la cara que pone mi niña de dos años. Con un año casi no entiende nada. Mi marido trabaja, pero le mandaré un vídeo para que nos vea abrir los relatos", declara.

En la víspera de los Reyes, ayer jueves, esta familia se arregló como manda la tradición para ir a ver la Cabalgata en Cártama, donde viven; se montó en los carricoches y tomaron un chocolate con churros. "Recuerdo como mis hermanos venían a despertarme a la cama a gritos. Ese día ha sido tan especial para mí que siempre intento transmitírselo a mis hijos", se despide.

Sigue los temas que te interesan