El malagueño Julio Benavente queda segundo en la final de 'La Voz': "Esto acaba de empezar"

Estuvo a punto de conseguirlo por poco, pero no pudo ser. El malagueño Julio Benavente ha quedado segundo en la final de La Voz. Su compañera Inés Manzano, del equipo de Pablo Alborán, se impuso anoche sábado al artista de 21 años aupado por Alejandro Sanz. Lejos de desanimarse, Benavente se ha mostrado contento ante el deselance del programa en su cuenta de Instagram: "Esto acaba de empezar".

"Voy a trabajar más que nunca. Gracias por vuestro apoyo, no sois conscientes de lo que sois para mi, durante todo este tiempo me he sentido muy arropado por vosotros y eso me ayuda mucho y me da fuerzas", ha reconocido el concursante malagueño en un post de la red social donde ha felicitado a su "niña" Inés Manzano, y a los finalistas Carlos Ángel Valdés y Karina Pasian.

''Julio ha sido el mejor robo después del de la Casa de Papel. Tiene un gran talento. Ha sido un descubrimiento para mí. Merece ganar este programa", señaló Alejandro Sanz, su coach, antes de que Benavente intepretará anoche una versión flamenca de Imagíname sin ti de Luis Fonsi. El cantante madrileño logró meterlo en su equipo tras robárselo a Pablo Alborán en los Asaltos.

Tras su actuación, Sanz reconoció que lo había hecho "muy bonito". "Es muy salvaje. En el fondo Julio se ha dejado llevar completamente. Ha hecho suyo un tema tan especial de Luis", destacó el artista antes de aclarar que la elección del tema estaba motivado por un homenaje a Fonsi, que "nos ha dado mucho en este programa".

Fonsi se emocionó con la interpretación del malagueño. "Qué privilegio escuchar mi canción con tu personalidad y tu estilo. Le pusiste tu rollo. Esta canción es la razón por la que yo llegué hace 22 años a esta tierra. Enhorabuena", le dijo entusiasmado al concursante, que disfrutó "mucho" encima del escenario de La Voz, y que siguió luchando hasta el final de la noche junto a Inés por ganar el talent show.

No pudo ser finalmente, pero el joven está decidido a ganarse la vida como músico después de que le diagnosticaran esclerosis múltiple al inicio de la pandemia. Su vida entonces dio un vuelco tremendo: dejó de estudiar Filología y se centró de lleno en su vocación. "Gracias a la música puedo desviarme de todo", ha dicho ya en varias entrevistas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julio Benavente ⚜️ (@juliobenavente_)

Sigue los temas que te interesan