José Balbuena, el joven que dibujó su camino de Torremolinos a los Oscars a través de la animación

Hoy es el Día Mundial de la Animación y José Balbuena (Torremolinos, 1988) es uno de los mayores representantes de la provincia a nivel internacional dentro de este sector. Cuando tan solo era un niño, en su Torremolinos natal, pasaba gran parte de su tiempo inventando historias a las que después le daba vida a través de los personajes que dibujaba.

Tras ello, los compartía con sus hermanas y sus primos y jugaban juntos. "Yo en ese momento no sabía que existía una profesión que se basaba en hacer eso que tanto me gustaba hacer a mí: contar historias", insiste Balbuena a este periódico.

Además, veía series como 'Doraemon' o 'Bola de Dragón', las series que más le divertían y entretenían y que, en el fondo, han acabado siendo parte de su inspiración desde el principio.

Conforme fue creciendo, durante su etapa en el instituto, decidió que el cine era una de sus grandes pasiones y con tan solo dieciocho años se marchó a Madrid a estudiar dirección. "Desde Torremolinos era complicado formarme en este tipo de estudios así que tomé la decisión de irme fuera", aclara.

"En Madrid me di cuenta de que podía hacer cine de animación y que ya no tenía que ir cargando con todos los elementos de iluminación. Con mi lápiz y mi cuaderno podía hacer aquello que me encantaba hacer de pequeño, pero como un profesional", bromea.

José con algunos de sus personajes. Cedida

Fue también en Madrid donde encontró su primera gran oportunidad dentro de la profesión pese a su juventud gracias a Monógrafo. Una empresa que hoy día hace cabeceras para el gigante Netflix. "Me trataron genial, pero por mi inexperiencia yo sentía que tenía que vivir algo que fuera más allá", reconoce.

Así, el que considera que ha sido uno de los momentos más importantes de su carrera es cuando Manuel Galiana, uno de sus profesores y un gran director del mundo de la animación (Buñuel en el laberinto de las tortugas, Spirit o Los Reyes Magos), le muestra cómo es trabajar en Estados Unidos y todos los entresijos de la profesión.

"Galiana para mí fue mi padrino. Gracias a él decidí dar el paso de ahorrar e irme a Los Ángeles a vivir la experiencia de cerca y conocer a la gente que yo admiraba, personas que trabajaban en Disney o DreamWorks. Aprendí muchísimo y me di cuenta de que yo lo que necesitaba ya era trabajar en el mundillo", cuenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de jose balbuena heredia (@jose_v02finalll.jpeg)

Cuando el dibujante comenzó su aventura, muchos le decían que era muy difícil vivir de algo así, "lo veían muy lejano y casi imposible". Antes de dedicarse por completo al mundo de la animación, trabajó de camarero sin dejar de inventar proyectos en aquello que más le gustaba, demostrando que los sueños, por muy difíciles que sean si se trabajan, acaban cumpliéndose.

Cartoon Saloon

La gran experiencia que vivió en Los Ángeles acabó dándole su primer trabajo dentro de la animación, ya que comenzó a enviar currículums y hacer muchos contactos desde allí. En 2017 se marchó a Irlanda para trabajar con Cartoon Saloon, el estudio que Tomm Moore fundó en Kilkenny y que ya compite dignamente con el mismísimo Pixar.

En los Annie, los premios Oscars de la animación, el año pasado 'Soul', de Pixar y 'Wolfwalkers', la película donde participó Balbuena con su estudio, arrasaron por completo. Además, Wolfwalkers también estuvo nominada a los Globos de Oro e incluso a los Oscars.

"Fue una experiencia increíble. Tengo un equipazo repleto de personas encantadoras y Tom Moore es para mí uno de los mejores directores de animación que hay hoy día", confiesa.

Cuando acabó 'Wolfwalkers', a finales de 2019, decidió venirse a España, donde se ha dedicado a trabajar en una serie de televisión que está creando, 'BFFS!'. Además, en el proyecto está trabajando también el estudio barcelonés Peekaboo Animation. "Me gusta trabajar para otros, pero quería invertir tiempo en mí mismo. Yo siempre lo recomiendo, es muy gratificante", dice.

Esta serie ha sido presentada en diferentes festivales como el Cartoon Springboard 2019 o en el 3DWire o los Premios Quirino. En los dos últimos recibió una mención especial.

Su serie, BFFS! Cedida

Así, como al poco tiempo llegó la pandemia, se dio cuenta de que el teletrabajo era muy fructífero, por lo que compaginó su proyecto personal con su labor como supervisor de layout (dibuja los escenarios y los tiros de cámara) en un proyecto de nuevo con Cartoon Saloon que, de momento, es totalmente confidencial. ¿Será proximamente otra gran nominación?

Málaga, su tierra

Respecto a la noticia de que la escuela malagueña Animum Creativity Advanced School haya sido seleccionada como el mejor centro de formación de animación 3D de habla hispana del mundo y el quinto en el ranquin internacional en la undécima edición del Rookies World School Rankings, para Balbuena es una gran alegría.

El torremolinense ve muy necesario que Málaga apueste por la cultura, "porque la animación también es cultura aunque haya mucho dinero de por medio". Así, cree que Andalucía es tierra de talento, pero que en ocasiones "no hay medios para educar a la gente en esta pasión y los dejamos escapar".

De hecho, entre sus sueños, montar un estudio de animación en su tierra o seguir contando historia, algo que piensa hacer "hasta el último día de su vida". "Me encantaría volver a casa con la mochila llena de conocimientos que he aprendido", comenta.

De esta forma, trabajaría en su profesión soñada y encima podría retomar aquello que tanto le gustaba hacer de adolescente, pasar horas y horas a la orilla de la playa de la Carihuela con sus amigos y familiares. "Desde que me fui no hay un día que no haya echado de menos mi Málaga", concluye.

Sigue los temas que te interesan