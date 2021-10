Qué hacer en Málaga este fin de semana: ferias, festivales y carnaval

Vuelve el fin de semana y, por primera vez en meses, toda la provincia de Málaga se encontrará en nivel 0, lo que implica la desaparición de todas las restricciones relacionadas con la Covid-19 exceptuando la distancia de seguridad, siempre que se pueda, el uso de mascarilla en interiores, y la higiene de manos con gel hidroalcohólico.

En otras palabras, la cultura está de celebración porque a partir de ahora todos los eventos que se celebren en la provincia podrán tener disponible su aforo totalmente al completo.

Respecto a este fin de semana, son muchos los actos que se van a celebrar a lo largo de la provincia. Comenzando por el carnaval, son dos los eventos destacados que se celebran este fin de semana.

El primero de ellos, en Torremolinos. El autor David Delfín presenta su libro 'La voz alzada: Carnaval cantado y transformación cultural' en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. Allí le acompañarán Pepelu Ramos, Toni Vertedor y Félix Godoy. La murga de Torremolinos, que dirige Godoy, también podrá la guinda musical a la jornada, que comenzará a las once de la mañana.

Por la noche, también habrá ración de carnaval, pero en este caso de Cádiz. Kike Remolino y su comparsa estarán en la Cochera Cabaret con 'Los Encaidenaos', en una sesión donde los aficionados podrán disfrutar también de las mejores coplas de su antología. Quedan muy pocas entradas, por lo que si estás interesado apresúrate que por lo que se ve Málaga tiene muchas ganas de carnaval.

En Benalmádena también tendremos planes gracias al festival Benalfest, que se celebra este viernes y este sábado en el recinto ferial Los Nadales. Arde Bogotá, Ladilla Rusa y Amaral son algunas de las estrellas invitadas a este evento que nadie quiere perderse. Un bono para los dos días cuesta 28 euros. Una entrada para el primer día, 15 y para el segundo, 28. Un auténtico festín musical.

Volviendo a la capital, retomamos otro festival: 'Suena el botánico', que también se celebrará este viernes y este sábado. Un festival que tendrá lugar, como su nombre indica, en el Jardín Botánico de la Concepción, en Ciudad Jardín, y que acogerá a 16 bandas que abarcarán géneros como el de cantautor, pop, rock, indie, hip-hop, electrónica y la poesía.

El viernes actuarán, a partir de las 18.00 horas, Luna Vieja, Rubio Americano, Soy La Playa, Respiro, No Picky, Buenas Noticias, Elphomega y Carlos Vudú. Por su parte, el sábado se subirán al escenario, también a partir de las 18.00 horas, Esplendor, The Blackberry Clouds, Maenoba, Hairy Nipple, Fauces, The Oddballs y Sr. Chinarro. Una apuesta del Ayuntamiento por el talento local.

Siguiendo con la música, mañana sábado a las 21:30h en Las Lagunas de Mijas rendirán tributo a Elton John, en el enclave del Teatro Las Lagunas. Paul Maxwel y su banda interpretarán los éxitos más destacados del cantante a voz y piano.

¿Y qué tal si nos vamos de boda? Quizás no haya barra libre, pero el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga alberga este fin de semana 'Celebra Málaga 2021', la feria de referencia en el sector de las bodas y celebraciones en la provincia. En ella, podrás encontrar una amplia oferta de productos y servicios para quienes organizan un enlace o cualquier otro evento.

Los aficionados del cine también están de enhorabuena. Desde hoy viernes y hasta el próximo 22 de octubre, Málaga celebra la 27 edición del Festival de Cine Francés de Málaga. Una oportunidad estupenda para descubrir nuevos filmes.

El preestreno en España de la canadiense ‘Aline’, de Valérie Lemercier, una ficción inspirada en la vida de Céline Dion, con multitud de escenas rodadas en Málaga; las óperas primas de Aurélie Saada, Laura Wandel y Chloé Mazlo o el primer concierto en España de la prometedora Felixita destacan entre las novedades que presenta la nueva edición del festival. Además, las caras más importantes del cine francés de los últimos 40 años inundarán la nueva sede de la Alianza Francesa con la primera muestra en España del fotógrafo Luc Roux.

