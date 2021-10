Crossfit en Málaga: 13 boxes donde hacernos el marine

Que el crossfit está de moda no se puede negar. Hasta tu tía Puri, la que nunca se casó, está apuntada a alguno de los boxes de crossfit de Málaga que a lo largo de los años han ido creciendo por el extenso territorio de la provincia.

La razón del éxito de este deporte, que más que un práctica deportiva es un estilo de vida, es bien sencilla: además de ser muy eficaz, obteniendo grandes resultados en un periodo de tiempo corto (aunque debemos ser constantes, claro), el crossfit es muy divertido.

Ya, ya, ¿cómo va a ser divertido machacarte haciendo ejercicio? Pues realmente lo es. Sus ejercicios son muy variados y dinámicos, lo cual supone otra gran ventaja para aquellas personas que gustan de posturear en Instagram: cada día podrán subir un vídeo o una foto haciendo un ejercicio que dejará maravillados a sus 15 seguidores. ¡Colega, Puri lo está petando en Facebook!

Así que ya sabes: si quieres dejar atrás la molicie a la que te ha empujado la Covid (siempre hay una excusa, pero no tan enorme como la de la pandemia, para estar hecho un tapón de alberca), y volver a resultar sexy a tu pareja, este es el momento de echarle un ojo a los boxes de crossfit de Málaga.

«Hola, acabo de salir de una cueva: ¿qué es eso que usted llama crossfit?»

Pero a lo peor no sabes de qué va la historia. Si eres una persona afortunada que no tiene un amigo crossfitero, te habrás librado de más de una turra severa. Porque el crossfitero, sobre todo el crossfitero principiante, es muy de hablar sobre este deporte. Desde luego, la primera regla del club del crossfit no es no hablar del crossfit. «¡Esto me ha cambiado la vida! Es verdad que sólo he ido a una sesión todavía, y mañana no puedo, ay, pero soy una persona nueva! ¡En serio, tita Puri!».

Pero, tranquilo, que nosotros sí somos crossfiteros y te ponemos al día con prontitud. En resumen, este deporte se basa en movimientos funcionales, constantemente variados y realizados a alta intensidad. Para ello, se vale de ejercicios de diferentes disciplinas como la halterofilia, la gimnasia y el acondicionamiento aeróbico, entre otras, y herramientas como barras olímpicas, mancuernas, pesas rusas, y muchas más (sí, sí, y también ruedas de tractores, tranquilo).

Este deporte mezcla diversas disciplinas para crear un entrenamiento funcional y de alta intensidad. Hift Iron Box

Lo mejor es que es un ejercicio válido para todo el mundo ya que el entrenamiento se adapta al estado de físico de las personas que lo practican. La clave se encuentra en trabajar en niveles de intensidad relativa a cada individuo, adaptando las cargas, tiempos, distancias… En el crossfit cada cual se enfrenta consigo mismo y a sus propios demonios.

Por regla general un entrenamiento de crossfit –o entreno, que suena más cool– dura una hora y en ella se reparte el calentamiento, el entrenamiento de fuerza y el propio WOD –workout of the day–. El WOD es cada día diferente y mezcla ejercicios con el fin de desarrollar al máximo capacidades como las resistencias cardio-respiratoria y muscular, la fuerza, la flexibilidad, la velocidad, el equilibrio, la precisión… vamos, todo.

También hay boxes –por cierto, box es como se llama el espacio donde se practica esta disciplina– donde la tabla se realiza de otro modo: calentamiento, WOD y vuelta a la calma con ejercicios menos exigentes.

Medidas anti-Covid

Desde la llegada de la Covid estos patrones son más estrictos con el fin de minimizar el riesgo. Los boxes, al igual que el resto de negocios afectados por la pandemia, han ido capeando el temporal y adaptándose al tiempo que se sucedían los diferentes cambios de aforo y limitaciones.

Los boxes de la provincia se han adaptado para ser seguros durante la pandemia. Box Olimpo

Entrenamientos online en un primer momento y después al aire libre, los boxes han implementado medidas como zonas de seguridad, desinfección del material empleado antes y después de cada clase y la obligatoriedad de llevar mascarillas en los espacios compartidos fuera de los recuadros individuales que respetan la distancia de seguridad entre crossfiteros.

Diferencias entre un box y un gimnasio

Las comparaciones siempre son odiosas, pero en este caso vienen al pelo. La primera divergencia sería que el crossfit emplea movimientos funcionales siendo el cuerpo una unidad, en lugar de utilizar máquinas para entrenar de manera aislada los músculos. Así, se desarrollan la fuerza y vitalidad reales, y no la apariencia de fuerza y vitalidad, aunque, por supuesto, una mejora en el rendimiento deportivo implica una mejora en la apariencia física. De hecho, en los boxes no hay espejos, por lo que tienes que esperar a llegar a casa para hacer posturitas frente a uno.

Durante las sesiones, que no se basan en una rutina, sino que cada día supone un entrenamiento diferente, los entrenadores aconsejan y corrigen la técnica, ya que esto es algo fundamental para evitar lesiones.

Los boxes de la provincia se han adaptado para ser seguros durante la pandemia. La Muralla

Por último, el crossfit tiene un vocabulario muy variado: AMRAP, tabata, burpees… si te ha interesado el asunto, y quieres ponerte al día antes de ir a un box, puedes echarle un ojo a las palabrejas que se emplean en esta disciplina.

Mejora el carricoche

¿Qué dices, que no te ves levantando una barra de 20 kilos por encima de la cabeza? ¿Y si te dijéramos que el crossfit potencia una vida sexual más activa? Y es que este ejercicio mejora el funcionamiento del sistema endocrino, provocando que el organismo produzca más testosterona, la hormona del placer y el deseo, aumentando la libido, tanto en hombres como en mujeres, en la misma proporción. ¡Ojo con esto!

Venga, hazte un favor a ti y a tu pareja y apúntate a un entreno gratuito. Porque casi todos los boxes de crossfit de Málaga ponen a disposición de los futuros atletas una sesión gratis para que los indecisos comprueben si les convence.

Suele ser una clase explicativa donde se delimita en qué consiste este deporte, las normas del box, las tarifas y planes, etc. Una buena forma de dejar atrás las excusas y hacer algo de deporte en alguno de los boxes que a continuación listamos.

Focus Box Málaga

Encontramos Focus Box Málaga en el número 26 de la avenida de los Guindos de Málaga desde donde buscan fomentar el bienestar de sus atletas mediante una actividad física que alcance los objetivos deseados por cada cual.

Focus Box ofrece entrenamientos funcionales adaptados a todos los públicos, entrenamientos personales específicos para aquellas personas que quieran un trato más cercano y clases colectivas de cross y funcional.

Los boxes cuentan con herramientas específicas para practicar este deporte. Focus Box

Sus precios varían entre dos clases por semana por 50 euros al mes, una tarifa ilimitada de 60 euros al mes que permite acudir cuantas horas se desee, y una tarifa ilimitada que incluye programación por 80 euros al mes.

En Mijas, CrossFit La Muralla

En su nueva ubicación del 24 de la avenida de Mijas, CrossFitt La Muralla en Las Lagunas sigue ofreciendo lo mejor que sabe: dar alas a sus atletas.

Para ello, La Muralla cuenta con entrenadores certificados y con varias especialidades, así como asesoramiento en nutrición y entrenamientos personales, además de ser competidores en activo.

Uno de sus puntos fuertes es que atienden a sus socios en una gran variedad de idiomas: español, inglés, finlandés, noruego, sueco, portugués...

Olletas Box

En Olletas Box recuerdan que el box es el lugar donde se entrena, pero, también, el sitio al que se va a pasar un rato divertido, en comunidad, a compartir el esfuerzo y, por qué no, a conocer a nuevos amigos.

Las anillas, ese terrible enemigo a doblegar. Olletas Box

Instalado en la calle Obispo Salvador de los Reyes, de Málaga ciudad, Olletas Box ofrece un entrenamiento funcional de alta intensidad con sesiones específicas de halterofilia impartidas por entrenadores especializados, amén de un servicio de nutrición con técnicos superiores en dietética.

Un box en el que las clases se adaptan a los diversos niveles, con plazas limitadas y un coach siempre pendiente de los atletas.

Crossfit Marbella

Crossfit Marbella nació en 2013 y desde entonces no ha parado de crecer. Hasta el punto que ahora ofrece dos programas de entrenamiento en dos zonas diferenciadas: crossfit y beachfit.

Tanto si es en un entrenamiento personal o clases en grupo, a diario sus entrenadores lo dan todo para ayudar a que sus socios consigan sus objetivos. Además, tratan de que los atletas se sientan mejor consigo mismos y, por tanto, que tengan una vida más saludable y feliz fuera del box.

También ofrece servicios de fisioterapia, masajes y tratamientos de rehabilitación y unas instalaciones limpias y un material deportivo en muy buenas condiciones.

CrossFit Málaga

Todo esto es muy fácil: CrossFit Málaga recomienda que en lugar de quedarse uno con la explicación de qué es crossfit, que nos pasemos por su box para probarlo en nuestros propios músculos.

El crossfit tiene algo que engancha, como mirar una y otra vez si alguien le ha dado ‘like’ a la última foto que hemos subido a Instagram . Crossfit Málaga

Describir el entrenamiento y en qué consiste es sencillo, pero si nos pasamos por este box que se encuentra en la avenida Ortega y Gasset de Málaga, entenderemos porqué hay gente que dice que es un deporte muy divertido y comunitario que te atrapa.

Crossfit Fuengirola

En Crossfit Fuengirola puedes trabajar todo tu cuerpo con la combinación de diferentes disciplinas como son la halterofilia, el powerlifting, la gimnasia, el entrenamiento funcional…, vamos, lo que viene siendo el crossfit.

Este box dispone de más de 800 metros cuadrados diáfanos dividido en dos zonas: el área de clases y el área de entrenamiento libre. Localizado en la avenida Andalucía, Crossfit Fuengirola tiene amplios vestuarios con duchas y aseos, zona de césped para trineo, dos estructuras con un total de nueve racks para realizar trabajos de fuerza, más de 30 barras olímpicas y de competición, discos, kettlebells, cajones de madera, balones medicinales, bancos de press, mancuernas, trineo, cuerdas, bandas de estiramiento, colchonetas, combas, anillas… ¡El surtido es enorme!

Trucker Crossfit Málaga

Trucker Box se encuentra dentro del Centro Médico Deportivo Pérez Frías, siendo una de sus ofertas especializada.

Trucker Crossfit ofrece, así, un completo servicio para atender cualquier aspecto del entrenamiento de sus atletas, que se complementa con un equipo de médicos, nutricionistas, fisioterapeutas y podólogos que les ayudarán a alcanzar sus objetivos deportivos.

Este box forma parte del Centro Médico Deportivo Pérez Frías. Thrucker Box

En Trucker Crossfit son especialistas en crosstraining, halterofilia y gimnasia y, con grupos reducidos para un mejor seguimiento, evita caer en la monotonía y refuerza el entrenamiento global. Con ello, no sólo se mejora el aspecto, sino que la salud se verá beneficiada y sus socios harán cosas que antes no podían ni intentar. ¡Todo ventajas!

En Pizarra, Ironbuster Crossfit

Para los responsables de Ironbuster Crossfit esta disciplina deportiva no es nada más y nada menos que un estilo de vida. La nutrición, el entrenamiento, los hábitos de vida saludables y el profundo valor de la comunidad crossfitera se conectan inherentemente para darle sentido.

Ironbuster Crossfit esta en Pizarra, en la calle Felicidad, y quiere llevar este concepto más allá para despertar estos aspectos en cada uno de sus socios, aportando para ello los conocimientos necesarios para mantenerlos sanos, con la motivación por comer y vivir saludablemente, aprendiendo a optimizar el día a día para encontrarte lo mejor posible y evolucionando técnica y físicamente. Casi nada.

Crossfit Antequera

En Crossfit Antequera nos aseguran que nos sorprenderemos de hasta dónde podemos llegar si no metemos en esto del crossfit, mejorando nuestra forma física: flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad, resistencia cardiovascular y muscular, fuerza, equilibrio y precisión, adaptando los ejercicios a nuestra edad y nuestro nivel.

Este box también ha separado su espacio para respetar la distancia de seguridad. Crossfit Antequera

Las clases de CrossFit Antequera están limitadas a 12 personas, lo que garantiza que la atención sea lo más cercana y personalizada posible. Y no hay excusas: en este box podrás disfrutar de tu primera clase totalmente gratis.

Cuenta con un box de más de 300 metros cuadrados divididos en varias zonas de entrenamiento, donde nos topamos con entrenadores altamente cualificados y entusiastas del crossfit.

Hift Iron Box

En Hift Iron Box, que se encuentra en el 23 de la calle Quilla de Málaga, cerca de Teatinos, también se han adaptado al nuevo mundo que nos deja el coronavirus. Así, sus responsables han establecido medidas de seguridad e higiene, manteniendo la distancia de seguridad en cada entreno, rebajando el aforo en cada sesión y desinfectando cada zona entre clase y clase.

Este box cuenta con asesoramiento personalizado para opositores. Hift Iron Box

Hift Iron Box adapta sus entrenamientos a sus socios, desde principiantes hasta atletas de élite. Además, ofrecen un asesoramiento personalizado para opositores, permitiéndoles alcanzar sus objetivos.

Como complementos, aparte de las actividades del box, cuentan con un dietista, un nutricionista y un fisioterapeuta.

Terral Crossfit

El nombre de este box es un poco broma pesada, algo que saben bien los que han practicado crossfit mientras soplaba este viento infernal. Sin embargo, en Terral Crossfit están acostumbrados a superarse y para ello ponen a disposición de los atletas las instalaciones y el equipamiento necesarios para la práctica de esta disciplina deportiva.

Sus coaches cuentan con una gran experiencia, ya que practican crossfit desde 2012 y se dedican al entrenamiento desde hace más de seis años. De hecho, sus entrenadores cuentan con titulación, además de certificaciones en entrenamiento con kettlebell, entrenadores nacionales de halterofilia, entrenamiento durante el embarazo y postparto…

Desde su comienzo en la calle Riogordo del polígono La Estrella, Terral Crossfit ha querido acercar este deporte a toda la población y, precisamente, el unir en una misma clase a personas muy entrenadas con otras que no habían practicado nunca crossfit, convierte esta práctica en algo universal que se puede disfrutar por cualquiera.

Randori Box Guadalmar

Otro box en Málaga es Randori Box Guadalmar. El nombre de randori hace referencia, en las artes marciales japonesas, al entrenamiento que se realiza aplicando la técnica aprendida.

Randori Box Guadalmar, ubicado en la calle Pascal del polígono Villa Rosa, nace en 2019, de la experiencia de sus dos cofundadoras que, tras años entrenando y compitiendo en crossfit y halterofilia, decidieron dejar sus profesiones para formarse y comenzar con esta aventura.

Randori fue fundado por dos crossfiteras que quisieron cumplir su sueño de tener su propio box. Randori

Los usuarios de este box pueden asistir a cualquier clase y repartirse los días a elección dentro del mes abonado, siempre que sea reservada con al menos 45 minutos de antelación y no se exceda el número de clases según la tarifa mensual.

Además, ofrece yoga y un curso de iniciación para aquellas personas que empiezan y que se basa en la seguridad, eficiencia y consistencia en los movimientos para que el crossfit sea una ejercicio seguro.

Box Olimpo

En Box Olimpo, en la calle La Orotava del polígono San Luis de Málaga, entrena el artista Fran Perea. Aparte de eso, los responsables de Box Olimpo aseguran que son el primer box de crossfit de Málaga ya que arrancó en 2011 en un parque de Cártama. En 2012 dieron el salto a la ciudad y en 2013 se instalaron en la nave donde actualmente ofrecen sus servicios.

Box Olimpo cuenta con unas instalaciones de más de 500 metros cuadrados donde han implementado todas las medidas de seguridad sanitaria necesarias para realizar una práctica deportiva segura frente a la Covid (y cualquier otra enfermedad en realidad: desinfectan cada hora, entre sesión y sesión).

Este box es pionero en la provincia de Málaga. Box Olimpo

De igual modo, cuentan con un desfibrilador en sus instalaciones y sus entrenadores están formados en reanimación cardiopulmonar básica.

Además de las clases de crossfit, tienen clases de halterofilia con entrenadores titulados por la Federación Española de Halterofilia y también clases de movimientos gimnásticos para que sus socios, los dioses del Box Olimpo, puedan alcanzar todas las metas que se propongan.

