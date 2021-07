La doctora de Málaga que se emocionó en el homenaje de Estado: "Mi padre me inyectó la vocación"

El segundo homenaje de Estado en honor a las víctimas de la pandemia ha tenido una protagonista: la médica María Díaz Diñeiro del Hospital Materno de Málaga. Su emotivo discurso donde recordó a su padre fallecido por Covid, el doctor Joaquín Díaz Domínguez, emocionó a los Reyes. "Es un honor representar a mi padre, a las víctimas y a los sanitarios", reconoce al teléfono sobre esta "experiencia inolvidable".

Su padre era jefe de servicio de Cirugía y aparto digestivo del Hospital La Paz de Madrid. Murió a los 67 años, a pocos meses de su jubilación, sin que María pudiera darle ese último abrazo. "Pero él, como tantos otros pacientes, no estuvo solo. Médicos, enfermeras, auxiliares y celadores estuvieron cuidándole hasta que se marchó. Ellos fueron nuestras manos y nuestros ojos", destacó en el discurso.

Fue precisamente él, "un hombre bueno, alegre y magnético", quien le inspiró a trabajar en la medicina. "Desde pequeña me interesó mucho. Le veía muy implicado y muy feliz. Siempre lo tuve idealizado. Quizá fue eso lo que me despertó a mí la vocación", se sincera. Nunca le dijo nada ni la presionó al entrar en la carrera. "Aunque la cirugía era su pasión, nunca quiso influirme", admite Díaz.

La cirujana (con las gafas) en un día de trabajo. M. D.

La médica describe a su padre como "una persona única" y "un hombre total en todos los sentidos, muy completo". "Era maravilloso. El tiempo lo pasaba o en el quirófano o con nosotras, llevándonos de viajes, a museos. Leía continuamente y cocinaba fenomenal. Cualquier cosa le interesaba. Todo le parecía que merecía tiempo. Era muy cercano. Siempre tenía tiempo para escuchar", destaca entusiasmada.

La madrileña afincada en Málaga y con residencia en el barrio de Martiricos recuerda con especial cariño una frase que repetía mucho su padre: "No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha". No se trata de un refrán sino de una cita del Evangelio de San Mateo que alude a las buenas obras, que no hay que refregárselas en la cara a nadie.

A María empezó a llamarle bastante la atención la cirugía pediátrica estando en cuarto de carrera. Después ayudó mucho en quirófano cuando fue estudiante y finalmente decidió dedicarse a ello, sumándose así a una familia de médicos. Su madre, Sara Diñeiro, es enfermera. "Cuando hice el MIR quedaba hueco para mi especialidad en Málaga. Ya llevo aquí diez años", cuenta la cirujana pediátrica adjunta del Materno.

Otra foto del homenaje a sanitarios. Efe

Los reyes en el acto de homenaje a las víctimas de Covid. María es la de blanco. Efe

Díaz ha arrimado el hombre durante esta crisis, pero siente que al personal pediátrico no le ha afectado tanto. "No hemos estado en la primera línea. Aún así, ha sido un año emocionalmente duro. Cada uno tiene su pequeño historia", dice para quitarse importancia. La muerte de su padre, como la de tantas otras víctimas de Covid, "ha sido una perdida absolutamente irreparable".

En su intervención, la cirujana pidió tiempo para que los profesionales reconstruyan su vocación y se repongan aunque "haya mucho peaje que pagar hasta llegar a ser médico". "Cuando acudan a su centro de salud, a su hospital, no olviden que el sanitario que les atiende lleva cargado a la espalda demasiado sufrimiento", recordó.

Esta madre de dos niñas piensa que el sistema sanitario español acabará cambiando, pero no por la pandemia sino con la ayuda de un movimiento social. "Los sanitarios tienen derecho a pedir un parón. La vocación viene de dentro. Ojalá podamos encontrar una ilusión dentro otra vez", se sincera. "A pesar de vivir tiempos muy difíciles y oscuros hay que mirar al futuro con ilusión", se despide. Sigamos su ejemplo.

