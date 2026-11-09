Vélez-Málaga abre el plazo para solicitar la reducción del 95% en la tasa de residuos de 2027

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Vélez-Málaga abre el plazo para solicitar una bonificación del 95% en la tasa de residuos de 2027 orientada a familias vulnerables. El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el próximo 31 de diciembre en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía. Podrán beneficiarse perceptores del Ingreso Mínimo Vital, pensiones no contributivas, Renta Mínima de Inserción, subsidio LISMI o ayudas municipales de emergencia en 2026. La ayuda no se renueva automáticamente, por lo que las personas que ya la disfrutaron en ejercicios anteriores deberán tramitarla de nuevo.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha abierto el plazo para pedir una bonificación del 95% en la tasa de residuos para 2027.

La medida busca apoyar a las familias vulnerables del municipio que cumplan los requisitos fijados en la ordenanza fiscal.

La concejala de Hacienda, Lourdes Piña, y el edil de Derechos Sociales, Juan García, han presentado esta convocatoria y han hecho hincapié en la importancia de tramitar la ayuda con suficiente antelación antes del próximo 31 de diciembre.

"Queremos que todos los vecinos que tengan derecho a esta reducción del 95% conozcan que ya pueden solicitarla. Sabemos que hay familias que atraviesan situaciones económicas complicadas y para las que una reducción de estas características puede suponer un alivio importante", ha destacado Piña.

La concejala ha aclarado que el gobierno municipal pretendía una exención total del 100%. Sin embargo, la legislación vigente impide esa gratuidad, ya que la normativa "obliga a mantener una cuota mínima del 5%, por lo que finalmente se ha establecido una reducción del 95%".

Por su parte, Juan García ha especificado los colectivos beneficiarios. Podrán optar quienes perciban el Ingreso Mínimo Vital, pensiones no contributivas, la Renta Mínima de Inserción, el subsidio LISMI o quienes recibieran ayudas municipales de emergencia social y familiares a lo largo de 2026.

"Nuestro objetivo es que nadie que pueda acogerse a ella deje de hacerlo por desconocimiento o por no haber presentado la solicitud a tiempo", ha indicado el concejal.

Para formalizar la petición, los interesados deben presentar el modelo oficial cumplimentado en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía. Hay que tener claro además que el beneficio no es automático sino que quienes lo disfrutaron antes deben tramitarlo de nuevo para el ejercicio 2027.