Presentan el cartel de la Noche en Vela de Vélez-Málaga: se crea una atmósfera única en el municipio

Un momento de la presentación del cartel de La Noche en Vela. Ayuntamiento de Vélez Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El cartel de la Noche en Vela de Vélez-Málaga se ha presentado, inspirado en el Palacio de Beniel, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. El evento tendrá lugar el sábado 29 de agosto y se iluminarán las calles del centro histórico con más de 10.000 velas, creando un recorrido espectacular de luz y cultura. La Noche en Vela es uno de los principales referentes culturales del municipio, con actividades para todos los públicos relacionadas con la música, las artes escénicas, la literatura y las tradiciones populares.

Uno de los acontecimientos culturales más importantes de Vélez-Málaga tendrá lugar el sábado 29 de agosto. Es la Noche en Vela y el cartel ha sido presentado este jueves por el alcalde, Jesús Lupiáñez, y varios de sus concejales.

El cartel como tal está inspirado en el Palacio de Beniel, uno de los edificios más emblemáticos de la localidad veleña.

Este año se pondrán más de 10.000 velas en las calles del centro histórico creando una atmósfera única y convirtiendo el corazón de la ciudad en un espectacular recorrido de luz, cultura y patrimonio.

"La Noche en Vela representa una de las grandes noches del año para Vélez-Málaga y una oportunidad excepcional para poner en valor nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestras tradiciones y la riqueza histórica de nuestro centro histórico”, ha dicho Lupiáñez.



“Esta cita se ha convertido, por méritos propios, en uno de los principales referentes culturales de nuestro municipio y en un punto de encuentro para miles de vecinos y visitantes. Volveremos a disfrutar de una noche mágica, llena de actividades y propuestas para todos los públicos, en la que nuestras calles y monumentos serán los grandes protagonistas”, ha añadido.

En las próximas semanas se irán conociendo las novedades que habrá este año. Habrá, como es habitual, propuestas relacionadas con la música, las artes escénicas, la literatura, las tradiciones populares, el patrimonio y el ocio.