Abren una nueva ruta directa entre Torre del Mar y Málaga en autobús

Los horarios de la nueva ruta de autobús entre Torre del Mar y Málaga. Ayuntamiento de Vélez Málaga

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Las claves Generado con IA Se inaugura una nueva ruta directa de autobús entre Torre del Mar y Málaga, la línea M380. El servicio ofrece seis frecuencias diarias de ida y vuelta los días laborables. Los trayectos conectan las estaciones de autobuses de Torre del Mar y Málaga. La medida busca mejorar el transporte público y responde al aumento de demanda tras la integración en el Consorcio Metropolitano.

A falta de tren, para ir desde la zona oriental de la provincia hasta la capital hay que viajar por carretera. Desde este jueves 30 de julio se abre una nueva opción de transporte público.

Se pone en servicio una nueva ruta directa en autobús desde Torre del Mar hasta Málaga. Será la línea interurbana M380 y se integra en el Consorcio Metropolitano.

Habrá seis frecuencias al día de ida y vuelta de lunes a viernes laborables. Los autobuses saldrán desde Torre del Mar a las 07:00, 09:30, 12:40, 15:40, 18:00 y 20:50 horas, mientras que desde Málaga lo harán a las 08:15, 10:45, 13:45, 16:40, 19:40 y 21:50 horas.

El viaje es desde la estación de autobuses de Torre del Mar hasta la estación de autobuses de Málaga.

“Supone un nuevo paso para seguir mejorando el transporte público en nuestro municipio. Es el primer paso de un trabajo que continuará en los próximos meses para seguir incorporando mejoras y ofrecer a los vecinos un servicio cada vez más útil y eficiente”, ha señalado el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez.

Lupiáñez ha pedido comprensión a los usuarios durante este proceso de adaptación. “Somos conscientes de que la integración en el Consorcio ha supuesto un importante aumento de la demanda. Seguiremos adaptando progresivamente los servicios para responder a las necesidades de los vecinos”, ha indicado.