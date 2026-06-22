Benajarafe estrena iluminación y aceras en su paseo marítimo: el Ayuntamiento ahorrará más de 4.000 € al año

Las claves

Las claves Generado con IA El paseo marítimo de Benajarafe cuenta con nueva iluminación LED tras sustituir 62 puntos de luz antiguos por dispositivos de alta eficiencia. La modernización permitirá un ahorro energético cercano al 66%, reduciendo la factura eléctrica anual de 6.433 a 2.195 euros. Además de la iluminación, se han arreglado aceras, reparado una treintena de alcorques y remodelado talanqueras en la zona. Las mejoras atienden demandas vecinales históricas y se han completado antes del inicio del verano, beneficiando a residentes y turistas.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha concluido la modernización lumínica del paseo marítimo de Benajarafe. Los operarios han sustituido 62 puntos de luz obsoletos por dispositivos LED de alta eficiencia.

Los trabajos han supuesto un desembolso de 35.693,79 euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La intervención generará un ahorro energético cercano al 65,87% ya que la potencia total instalada disminuye drásticamente de 11,47 kw a 3,28 kw, según han informado desde el consistorio veleño.

La reducción del consumo bajará la factura eléctrica anual de 6.433 a 2.195 euros. Las labores se prolongaron durante dos meses aproximadamente. El alcalde, Jesús Lupiáñez, la teniente de alcalde, Rocío Ruiz, y el edil de Infraestructuras Jesús María Claros han presentado estas mejoras.

"Nos encontramos ante una actuación que representa una evidente mejora en la iluminación, contribuye a reducir el consumo energético y a avanzar hacia un municipio más sostenible y más eficiente", declaró Lupiáñez.

Una de las nuevas lámparas eficientes en el paseo marítimo de Benajarafe.

El regidor subrayó que los trabajos aportan un "considerable beneficio en la calidad de vida para los vecinos, en la seguridad de los espacios públicos y en la imagen renovada que ofrecemos a quienes nos visitan".

"Junto a la renovación de las luminarias, también se ha intervenido, a través del PFEA de Medio Ambiente, en el arreglo del acerado, reparación de una treintena de alcorques y remodelado las talanqueras", añadió Lupiáñez.

Los cambios resuelven demandas vecinales históricas del núcleo urbano antes del inicio del verano. "Esta es una zona de gran afluencia de personas, especialmente en el periodo veraniego, y el hecho de haber culminado las obras antes de que arranque la temporada resulta muy satisfactorio, tanto para el municipio como para todos aquellos que nos visitan en época estival", dijo Rocío Ruiz.

Esta reforma complementa a la ejecutada previamente en Torre del Mar. Allí se reemplazaron 744 focos mediante fondos europeos que rozaron los 320.000 euros.