Vélez-Málaga inicia las obras de un nuevo aparcamiento con 64 plazas en el Centro Histórico

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha iniciado las obras de un nuevo aparcamiento municipal con 64 plazas en la plazuela San Roque, junto a la Jefatura de la Policía Local. La construcción del aparcamiento cuenta con un presupuesto de 137.923 euros financiados a través del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2025 y un plazo de ejecución de dos meses. El proyecto incluye el cerramiento del recinto, un muro de separación, pintura exterior y asfaltado de la superficie, facilitando el estacionamiento en el Centro Histórico. El Consistorio prevé incorporar unas 1.500 nuevas plazas de aparcamiento en el núcleo urbano durante el mandato, sumando este proyecto a actuaciones previas en otras zonas céntricas.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha iniciado las obras de construcción de un nuevo aparcamiento municipal en la parcela ubicada junto a la Jefatura de la Policía Local, en la plazuela San Roque. La actuación permitirá habilitar 64 nuevas plazas de estacionamiento en pleno Centro Histórico de la ciudad.

El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez, acompañado por el concejal de Edificios Municipales, Jesús María Claros, ha visitado este lunes el inicio de los trabajos, que comenzaron la pasada semana y cuentan con un presupuesto de 137.923 euros a través del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2025. El plazo previsto de ejecución es de dos meses.

Lupiáñez ha destacado que esta nueva infraestructura “supondrá una solución necesaria para facilitar el estacionamiento en el Centro Histórico”, al tiempo que contribuirá a mejorar el tránsito de vehículos en una de las zonas con mayor demanda de aparcamiento del municipio.

El futuro parking se ubicará en un espacio estratégico, junto a la sede de la Policía Local y muy próximo al renovado Teatro Lope de Vega, con acceso desde la plaza de la Concepción mediante una rampa de hormigón.

El proyecto contempla además el cerramiento del recinto, la construcción de un muro de separación con el patio de la Jefatura, trabajos de pintura exterior y el asfaltado final de toda la superficie.

El nuevo aparcamiento se suma a otras actuaciones impulsadas por el Consistorio en los últimos años para ampliar la oferta de estacionamiento en el centro urbano. Entre las zonas habilitadas figuran espacios en calle Doctor Laureano Casquero, la explanada de la Estación, calle Artesanos, Herreros y Hojalateros, calle Almazara, calle del Rocío, Alfredo Kraus y la explanada de la Fortaleza.

Según las estimaciones municipales, el actual mandato permitirá incorporar alrededor de 1.500 nuevas plazas de aparcamiento en el núcleo urbano de Vélez-Málaga.

Durante la visita, el regidor también ha informado sobre los avances en el proyecto de rehabilitación de la Casa Bascán, inmueble situado en calle Lope de Vega y cuya restauración será desarrollada por una empresa privada.

El alcalde ha señalado que el proyecto se encuentra en la fase final previa a la solicitud de licencia de obras y ha adelantado que incluirá un importante espacio de restauración en pleno Centro Histórico.