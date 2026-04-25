Abascal admite que su "prioridad nacional" necesita "un largo recorrido de cambios legislativos" en España y la UE

Las claves

Las claves Generado con IA Santiago Abascal defiende que la prioridad nacional en ayudas sociales y vivienda requiere un largo proceso de cambios legislativos en España y la UE. El líder de Vox asegura que el concepto de prioridad nacional es de sentido común y justicia, y que ya están dando los primeros pasos en gobiernos autonómicos. Abascal denuncia la falta de condena de Juanma Moreno ante actos de hostigamiento contra Vox en Andalucía y critica sus políticas sobre inmigración y energía. Ha reafirmado la alianza de Vox con Viktor Orbán y Giorgia Meloni, destacando la defensa de fronteras y la oposición a políticas verdes.

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado este sábado convencido de que el principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda acabará implantándose en toda España "más pronto que tarde". Eso sí, ha reconocido que su aplicación requiere "un largo recorrido de cambios legislativos" tanto a nivel regional como nacional y europeo.

Así lo ha defendido durante su comparecencia en Vélez-Málaga, donde ha acompañado al candidato Manuel Gavira en el marco de la precampaña andaluza, en una convocatoria ante medios celebrada en el Mirador de la Ermita de los Remedios.

Preguntado por los periodistas sobre la viabilidad de extender este concepto al resto del país, Abascal ha defendido que se trata de "un concepto basado en el sentido común" y "de justicia", apoyado mayoritariamente por los españoles con independencia del partido al que voten. Ha argumentado que no puede ser que los españoles que llevan toda la vida cotizando, o sus padres y abuelos, vean cómo "los que acaban de llegar les pasan por encima".

El líder de Vox ha asegurado que su formación está dando ya los primeros pasos en este sentido en los gobiernos autonómicos donde tiene presencia, aunque ha admitido que el alcance final del proyecto está todavía lejos de su ambición.

Discrepancias

Sobre las posiciones surgidas en torno a este principio, Abascal ha sido tajante al afirmar que "no hay ninguna discrepancia ni en Extremadura ni en Aragón", las dos comunidades donde Vox gobierna en coalición con el PP.

Sí ha reconocido, en cambio, las posturas contrarias expresadas por el presidente andaluz, Juanma Moreno, y por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quienes ha agradecido, con ironía, "su claridad".

Y es que, ha dicho, así "los andaluces podrán votar también sabiendo lo que votan y los madrileños, cuando puedan hacerlo, sabrán votar sabiendo lo que votan".

Ha matizado, no obstante, que el concepto de arraigo "ayuda sin ninguna duda" en el avance hacia la prioridad nacional, y ha confiado en que el veredicto de las urnas le permita a Vox tener "la fuerza suficiente para influir en el próximo Gobierno de la Junta de Andalucía".

Reproche a Juanma Moreno por su silencio

El líder de Vox ha cargado con especial dureza contra Juanma Moreno, al que ha acusado de mantener un silencio cómplice ante los actos de hostigamiento que, según ha denunciado, está sufriendo su partido en la comunidad autónoma.

"No ha dicho ni una sola palabra" de condena, ha lamentado Abascal, sosteniendo que la única explicación posible es que el dirigente popular "también quiere silenciarnos de alguna manera" para que no se hable de sus políticas.

Abascal ha descrito con ironía a Moreno como ese "hombre pacífico, tranquilo, al que no le gustan los líos durante la campaña".

Y ha enumerado los puntos en los que discrepa frontalmente del presidente andaluz: el plan de "arrancar olivos para poner placas" solares, el mantenimiento de "impuestos altos para un gran gasto político", la falta de oposición a "las regularizaciones masivas" de inmigrantes, tema sobre el que, ha recordado, Moreno ha anunciado que no hablará durante la campaña, y su rechazo a los pactos suscritos por Vox con el PP en Aragón y Extremadura.

Denuncia de agresiones en Granada y Cádiz

El presidente de Vox ha denunciado los incidentes ocurridos en los últimos días en actos de su partido, citando expresamente lo sucedido en Granada y, este viernes, en Cádiz.

Cabe recordar que este viernes, en otra intervención, Abascal se refirió a Pedro Sánchez como un "mierda" y a Fernando Grande-Marlaska como un "rata".

Añadió que ambos permiten que grupos de ultraizquierda se acerquen a gritarles en sus intervenciones, episodios que se están multiplicando en Andalucía en precampaña.

En ambos mitines, grupos antifascistas se citaron en las mismas plazas para desafiar al partido de Abascal, llegando en Granada incluso a lanzar pintura a María Ruiz, diputada y vicesecretaria de Organización de Vox, que fue víctima de "una turba de radicales".

Abascal ha responsabilizado directamente al Ministerio del Interior de organizar lo que ha calificado como "actos de acoso".

Asegura que el dispositivo policial mantiene "a cinco metros de familias y de ciudadanos pacíficos" mientras "protege a aquellos que vienen a insultarnos, a lanzar objetos y a tratar de amedrentarnos".

El líder de Vox ha asegurado que su partido "no se va a detener ante nada", pero ha contrapuesto la actitud de quienes amenazan con la de quienes "simplemente callan".

Aniversario del apagón y crítica al "fanatismo verde"

Abascal ha recordado también que en unos días se cumple prácticamente un año del apagón que dejó a toda España a oscuras, un episodio sobre el que, ha lamentado, no se ha dado "ninguna explicación" ni se ha producido "ningún tipo de dimisión".

El presidente de Vox ha vinculado directamente aquel suceso con "el fanatismo climático" y "el fanatismo verde que arruina nuestra población".

Y ha sostenido que "la corrupción mata", recordando a las víctimas de la DANA, vinculando estos fallecimientos con lo que considera una gestión negligente amparada en el dogma climático.

Alianza con Orbán y Meloni

Cuestionado por la situación política internacional, Abascal ha evitado pronunciarse con detalle, pero ha reafirmado que Vox mantiene su alianza con Viktor Orbán, igual que con Giorgia Meloni.

Se trata de formaciones con las que coincide "sobre todo en la defensa de las fronteras, de la soberanía nacional y en nuestra oposición a las políticas verdes que arruinan el campo".

El líder de Vox ha cerrado su comparecencia agradeciendo "el gran apoyo y el gran respaldo" recibido en todos los pueblos y ciudades visitados durante la precampaña andaluza.